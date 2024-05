Critica ‘Memo’ Romero al alcalde de Mazatlán por no resolver fallas del drenaje

Se necesita un alcalde responsable y ese soy yo

Lea: ‘Puro mitote del alcalde’, responde ‘Memo’ Romero a Édgar González ante la presunta presencia del narco en la zona rural

Guillermo Memo Romero arremete contra el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, por un problema que se desborda durante las cuatro estaciones del año y cuya solución sería para el bien de la salud integral de los mazatlecos.

—¿Aparte del tema del drenaje, traes propuesta para la seguridad pública?— se le preguntó al pretenso a la presidencia municipal de Mazatlán.

—Bueno, ahorita el problema número uno es el drenaje, es la queja principal que tiene Mazatlán, en todas las colonias de Mazatlán se están desbordando drenajes, y ahora resulta que Édgar González dice que es un tema político, me ha tocado leer algunos comentarios en medios de comunicación y redes sociales, él lo ha declarado, el cinismo de un alcalde que nunca atendió la problemática y ahora le quiere echar la culpa a una guerra política. Yo creo que hay que ser responsables. En Mazatlán tenemos ya desde hace dos años que llegó a alcalde de Mazatlán, no lo ha resuelto y hoy es muy fácil echarle la culpa y patear la pelota, ¿no? Necesitamos un alcalde responsable, un alcalde que dé soluciones y para eso estamos nosotros.

Guillermo Romero Rodríguez, candidato de la Coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa a la alcaldía de Mazatlán, empresario metido a la política, recorría el tianguis de la colonia Benito Juárez como parte de su campaña, cuando dijo a Ríodoce que avanzaba hacia la victoria electoral.

“Memo Romero va a ganar la elección el 2 de junio, para también dar soluciones en todos los problemas, vamos a reactivar las 12 casetas de policías, con dispensarios médicos y una ambulancia en la zona rural, para darles servicios a todos los ciudadanos que viven en la zona rural de las ocho sindicaturas”, expresó.

Relata que tuvo un arranque de campaña impresionante en la colonia Villa Tutuli, donde asistieron 13 mil personas, al grado de que él mismo se sorprendió y presume que su poder de convocatoria radica en sus propuestas.

“Nos fue muy bien con la gente, con las propuestas que llevamos; yo no vi ningún precandidato en Mazatlán, y tu servidor si fui precandidato, yo sí fui a escuchar a la gente antes, y ahorita ya en campaña ya traemos las soluciones a los problemas de Mazatlán”, agregó.

—¿También has escuchado a los tianguistas?— se le pregunta al empresario.

—Totalmente. Aquí mismo, al mismo tianguis de la Juárez, ¿no? Al tianguis de la Juárez lo hemos visitado en varias ocasiones, ellos tienen problemas serios, principalmente hay mucha molestia cuando la gente de Morena hace sus eventos políticos y los quita, ¿no?, Ellos viven del sustento, viven de su trabajo y no se les debe de quitar, se les debe de respetar.

—¿Percibiste inconformidad en los tianguistas?

—Sí, me llama mucho la atención de que hay mucha inconformidad del abuso de la autoridad, ¿no? Y de su prepotencia, pues de ordenarles, ¿no? Por ejemplo: “hoy se van a ir temprano, hoy se van a ir ciertas horas”. Seguido pasa eso en el tianguis de la Juárez, así opera Morena en Mazatlán, así trabaja el Ayuntamiento de Mazatlán abusando de los comerciantes y principalmente de los pequeños comerciantes.

“Aquí la autoridad de Morena en Mazatlán, lamentablemente no es para todos, es para algunos y a otros nadie los molesta, para algunos hay ley y para otros no hay ley. Y eso no debe ser, la ley debe ser equitativa y un gobierno para todos, ¿no?, mucho menos hoy, en tiempos electorales, ellos se cargan y eso yo creo que no debe de ser, ¿no?, la autoridad está violentando la Ley Electoral y también la de los ciudadanos.

—Los vendedores de los tianguis también se han quejado de los gobiernos anteriores a Morena.

—Lamentablemente siempre se han quejado de los tiempos de antes, pero creo que ya estamos peor que antes. Yo soy ciudadano, no soy militante de ningún partido. Es la primera vez que participo en política y estoy contento de que la gente me ha recibido muy bien. Y aquí estamos atendiendo a las colonias y después de este recorrido voy a Villa Unión, vamos al Roble y aparte de las comunidades vamos a la zona rural.

Memo Romero fue a la sindicatura de Villa Unión y comunidades aledañas, pero el martes 15 de mayo, el morenista José Manuel Villalobos y sus seguidores en dicha zona rural, se unieron al empresario, inconformes con lo que ellos consideran una imposición del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya: Estrella Palacios, la candidata de Morena por la alcaldía de Mazatlán.

El candidato del PAN, PRI, PRD y PAS después de escuchar a Villalobos expresar que se necesitaba a Memo Romero para rescatar Mazatlán, el aludido agradeció el apoyo en tono triunfalista: “La verdad es que muy contentos de que todo el equipo de Villalobos se adhirieron a este proyecto de Memo Romero, un proyecto ganador del 2 de junio, muy contentos, porque la verdad mucha gente, mujeres y hombres trabajadores y eso es lo que ocupamos, para ganar la elección este 2 de junio a la presidencia municipal de Mazatlán”.

Artículo publicado el 19 de mayo de 2024 en la edición 1112 del semanario Ríodoce.