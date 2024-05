Adelanta AMLO que enviará carta al TEPJF para que oriente sobre resolución de ‘mañaneras’

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avalara la medida para que todas las conferencias mañaneras sean editadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “es imposible editarlas” ya que están en vivo, y dio como opción bajarlas 24 horas después de finalizadas.

Durante su conferencia de prensa matutina el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que “no hay precisión” en la resolución del tribunal, “cómo se va a editar algo que está en vivo”.

“Vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos? Nos tendrían ellos que orientar, porque no están hablando de quitarlas, no es censura. Ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión y no las pueden prohibir”, añadió.

Por otro lado dijo que propondrá al TEPJF “que nosotros mismos, termina la conferencia, se deja 24 horas y la bajamos de aquí al día 2, luego las volvemos a recuperar pasando las elecciones”. Recalcando que una vez termine la veda electoral se publicarán todas.