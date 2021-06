Sala Superior regresa candidaturas al PAS; tendrán que reimprimir boletas de nuevo

La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia que quitaba las candidaturas comunes del Partido Sinaloense (PAS) con Morena a las alcaldías de Culiacán y Mazatlán así como a seis distritos locales.

La resolución original data de la Sala Regional de Guadalajara que determinó eliminar las candidaturas de acuerdo al artículo 115 que establece que los y las candidatas a reelegirse lo podrán hacer únicamente por el partido que los llevó al cargo, y en el caso del PAS no hubo postulación alguna en la elección pasada.

En sesión pública virtual, los y las magistradas aprobaron el proyecto que afirma que la interpretación que la Sala Regional realizó de dicho artículo resulta restrictiva y sin justificación, ya que incluye un supuesto no previsto expresamente en la norma la cual no guarda relación con la finalidad misma.

El PAS impugnó la decisión y ahora tendrá de regreso las candidaturas comunes de las alcaldías de Culiacán con Jesús Estrada Ferreiro y con Luis Guillermo Benítez Torres en Mazatlán así como de los distritos 05, 11, 15, 16, 20 y 22.

En sesión extraordinaria autoridades del Instituto Electoral de Sinaloa (IEES) determinaron la destrucción de las anteriores boletas y reimpresión de unas nuevas en donde se incluyeran las sustituciones de candidaturas del PAS por los seis distritos electorales.

En ese sentido el líder del PAS comunicó que desde un inicio se advirtió que la destrucción de las boletas cuya reimpresión tuvo un gasto extraordinario de 3.5 millones de pesos fue precipitada.

“Públicamente advertí que no se destruyeran las boletas originales”, señaló mediante un comunicado.

La determinación de regresar las candidaturas al PAS se da en el último día de campañas políticas y a cinco días de la elección.