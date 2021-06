Rubén Rocha y Estrada Ferreiro, bajo la sombra de AMLO

Durante la campaña de Rubén Rocha Moya y Jesús Estrada Ferreiro la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo presente.

En sus discursos en los eventos, ambos mencionaban al presidente y sus logros, principalmente los programas sociales como Sembrando Vida, Becas del Bienestar y la pensión para adultos mayores.

La frase “Cuarta Transformación” era repetida una y otra vez hasta que el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa prohibió usarla por una queja que presentó la coalición Va por México del PRI, PAN y PRD.

En 60 días Rocha Moya visitó los 18 municipios en dos ocasiones junto con el presidente el PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda; su coordinador general de campaña, Alejandro Higuera Osuna, y el delegado nacional de Morena, Américo Villarreal Anaya.

La presencia de los militantes del PAS era notoria en los eventos, y eran, según Rocha, quienes “ponen la enjundia y la alegría”.

Los primeros días tuvo dos campañas, una para pedir el voto a los ciudadanos y otras para reconciliar a los morenistas inconformes por la alianza con el PAS y la designación de Gerardo Vargas Landeros como candidato a alcalde de Ahome.

El candidato tuvo que empezar una operación cicatriz con quienes rechazaban a Cuen y su partido, encabezados por la senadora Imelda Castro y el alcalde con licencia Luis Guillermo Benítez Torres; y con quienes rechazaban a Vargas Landeros, encabezados por la diputada Graciela Domínguez Nava.

Rocha buscó evitar confrontaciones con los otros candidatos, sobre todo con el candidato de la coalición Va por México, Mario Zamora Gastélum, quien en varias ocasiones acusó que del equipo de campaña del candidato de Morena y desde la UAS orquestaban campañas negras en su contra difundiendo información falsa sobre él y su familia.

Hasta terminar el segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa la semana pasada respondió “no tiene vergüenza Mario Zamora, no se la lleva más que hostigando y se la lleva hablando de mis hijos y a la hora de que le llega el agua a los aparejos en ese momento se queja, que tenga vergüenza, que sea hombrecito, que se faje conmigo el cabrón, ¿para qué se mete con la familia? anda de llorón porque se meten con ellos y ellos son los que inician. Mario Zamora inicia”, dijo.

Justificó que en ese debate tocó a los que se la pasan jodiéndolo para defender su proyecto.

Rocha acudió a los dos debates organizados por el IEES pero no al de Coparmex porque consideró que era organizado por un organismo parcial que le ha seguido el juego a la coalición Va por Sinaloa.

En su plataforma electoral repitió las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato presidencial, resaltando siempre el combate a la corrupción y los ahorros que generará para destinarlos a programas sociales.

Sus propuestas las dividió en cinco ejes, que dijo, derivaron de las demandas de la sociedad.

Los ejes son crecimiento y desarrollo económico, construir un estado de bienestar, servicios públicos e infraestructura con sentido social, combatir la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia y gobierno austero y de combate la corrupción.

En sus propuestas incluyó la creación de una bolsa de trabajo para el primer empleo, convertir el helicóptero del gobernador en ambulancia, apoyos a agricultura, ganadería, pesca y acuacultura; la implementación de un sistema de financiamiento para otorgar créditos oportunos más baratos y suficientes para agricultores, ganaderos y pescadores, un sistema de comercialización con el propósito de fijar precios piso para productores de granos.

Ya no va haber quien se robe el dinero y si se roban el dinero, cualquier funcionario, será puesto a disposición de la justicia, dijo el día que presentó su plataforma electoral.

Jesús Estrada Ferreiro, en su búsqueda de la reelección tuvo una campaña más intensa que la anterior. Él mismo reconoce que ahora tiene mucha más actividad que la vez pasada.

Empezó como candidato común de Morena-PAS y está cerrando la campaña solo como candidato de Morena por la invalidación de la candidatura común de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral.

Estrada Ferreiro asegura que esta decisión le quita votos pero aún así ganará la elección con un amplio margen.

La decisión de la Sala está impugnada porque a su criterio hubo un exceso y una incorrecta aplicación de la Ley

El alcalde con licencia recorrió colonias y sindicaturas ofreciendo continuar con el plan que ya inició en 2018.

En sus propuestas promete continuar con la implementación del metrobús, el sistema de ríos navegables, concluir el dren Bacurimí; y repite como logros haber disminuido la deuda sin fuente de pago en más de 500 millones de pesos y haber comprado e instalado 62 mil lámparas led sin endeudarse.

La semana pasada aseguró que la gente ya definió su voto y es para él.

“La intención de voto está ya definida por la gente, no hay duda, la gente no anda diciendo voy a ver por quién voto, la gente dice que va a votar por nosotros, especialmente por mí en el caso de lo mío por ser el que contacta a la gente diariamente, no únicamente en una reunión de parque, de salón, una asamblea, sino directamente en los cruceros, en la calle, donde ande, es increíble yo nunca pensé que esta campaña fuera a ser como es ahorita”, dijo.

A pesar de la pandemia tanto Rocha como Estrada Ferreiro hicieron eventos masivos en los que no hubo sana distancia.

En el evento de inicio de campaña el 4 de abril los dos candidatos reconocieron que no se habían respetado los protocolos porque hubo más gente de la que esperaban pero en los siguientes sí acatarían las medidas sanitarias, lo que tampoco ocurrió y los mítines transcurrieron como antes de la pandemia con tumultos y personas arremolinándose para saludar a los candidato.