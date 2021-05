Reviran PRI, PAN y PRD, y denuncian a Morena-PAS por frase ‘Cuarta Transformación’

El equipo jurídico de la coalición PRI-PAN-PRD reviró las demandas recibidas por Morena-PAS y denunció a su candidato Rubén Rocha Moya por el uso de la frase “Cuarta Transformación”.

En conferencia de prensa en la sede estatal del Partido Acción Nacional (PAN), si dirigente Juan Carlos Estrada Vega dio a conocer la querella va no solamente contra el candidato a la gubernatura sino a todas las candidaturas comunes de la alianza Morena-PAS.

Ademas de la frase “Cuarta Transformación”, la queja va también en contra del eslogan “Por el bien de todos, primero los pobres”, ambos usados por el Gobierno Federal.

El “contraataque legal” se da luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEESIN) impusiera multas a Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la coalición que encabeza el PRI por el uso de la frase “Puro Sinaloa” y un logotipo similar al del gobierno estatal.

En ese sentido señalaron que las sentencias del Tribunal no han sido del todo parejas y que por el contrario han sido cuestiones legales desiguales por lo que buscarán impugnar las decisiones del colegiado.

“Hemos estado observando que ante circunstancias jurídicas iguales se aplican criterios diferentes, en una secuencia que llama la atención por la constante de encontrar faltas en la conducta de nuestro candidato y siempre atenuantes en el candidato Morena-PAS, sostenemos enérgicamente que ni nosotros como partidos integrantes de la coalición ‘Va por Sinaloa’ y mucho menos nuestro candidato a gobernador ha cometido faltas que ameriten las sanciones que se han estado imponiendo”, dijo.

En ese sentido, el abogado de la coalición Guillermo Quintana Pucheta, indicó que la resolución de los magistrados del TEESIN por el uso de la frase “Vamos por Sinaloa”, indicando que se utiliza erario público para promoverse, es falso, ya que la frase que usa gobierno del estado es Puro Sinaloa Calidad.

El abogado señaló que se realizará el día de mañana una denuncia formal en contra del candidato Rubén Rocha Moya y los candidatos a alcaldes y diputados de la alianza Morena PAS, por el uso de la frase “Cuarta Transformación” y “Por el bien de todos, primero los pobres”, tomando como base y fundamento las conferencias mañaneras y el portal oficial de presidencia de la república, donde se encuentran estas frases como slogan del gobierno federal.

“Vamos a esperar que el tribunal electoral del estado de Sinaloa, en concordancia con lo que resolvió este domingo también debe de sancionar, no únicamente al candidato a gobernador (Rubén Rocha Moya), deberá de sancionar a los candidatos a presidentes municipales, a los candidatos a diputados, porque es un tema que está en video, postes, redes sociales y hasta en lenguaje corporal por la señal que hacen mostrando los cuatro dedos señalando la cuarta transformación, aplicando el mismo criterio debe de ser sancionado exactamente igual, queremos saber qué va a resolver el tribunal ante una conducta idéntica”, dijo.

Por su parte el abogado Marco Antonio Zazueta, indicó que el día de hoy están exigiendo al fiscal general y al fiscal de delitos electorales de Sinaloa, a la denuncia que fue interpuesta por el candidato Mario Zamora por la circulación indebida en redes por supuestos medios de comunicación que no existen.

“¿Quién de ustedes conoce a Publimax?, ¿Alguno de ustedes conoce ese medio? No lo conocen porque no existe. Existe una página que dice que es un medio que se llama publimax que se ha dedicado a difundir campaña negra contra Mario Zamora y su familia, ya sabemos quién y quiénes actúan de esa manera, el único medio que tiene existencia pública y reproduce lo que publimax publica, es el mal llamado proyecto 3 que no es más que un órgano oficial del Partido Sinaloense, hoy aleado o implicado con el partido Morena en la candidatura a gobernador y a las otras candidaturas”

Zazueta Félix lanzó un llamado enérgico al fiscal general y a la fiscal de delitos electorales a que se dicten de inmediato las providencias ya solicitadas y las medidas cautelares para que saquen de circulación esas páginas que siguen enrareciendo el clima electoral con campañas negras y de con los presuntos responsables.

“Creo que el fiscal tiene sus atribuciones, es hora de que dé respuesta, que se ponga a trabajar, que gire la orden correspondiente ministerial para detener esas publicaciones y dé de inmediato con los presuntos responsables, sino puede hacerlo que se retire, se vaya y deje el espacio, porque no son detalles menores el estar utilizando estos espacios para denostar a personas y familias, sean o no candidatos”.