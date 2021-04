No hay persecución contra Morena, afirma el INE; Sinaloa sin sanciones

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio a conocer este mediodía que en Sinaloa aún no hay ni candidaturas retiradas o sanciones y que por ningún motivo existe algún tipo de persecución en contra del partido Morena.

En rueda de prensa virtual con medios locales, Córdova Vianello señaló que la fiscalización es una obligación del INE y no una cuestión de “contentillo”.

“La fiscalización, permitir la fiscalización no es una cuestión de contentillo es una cuestión de obligación. Las y los candidatos han sido registrados con base en ciertas reglas, han aceptado jugar conforme esas reglas, que nos las ha puesto ni siquiera la autoridad electoral, sino que esencialmente se plasmaron en la ley”, dijo.

El candidato a la gubernatura por Morena y el PAS, Rubén Rocha Moya, acusó este día al INE de “agarrar partido” en el proceso electoral al retirar candidaturas a su partido.

Rocha Moya fue notificado el martes pasado durante un evento de su campaña para aclarar presuntos actos anticipados de campaña en Mazatlán junto al candidato a la presidencia municipal del puerto, Luis Guillermo Benítez Torres.

“El INE no va a entrar en la lógica de algunos actores políticos de descalificaciones ni mucho menos de acusaciones de sesgo. Entendemos que hay campañas, invitamos a los actores políticos a las candidatas y a los candidatos, a que no pierdan de vista que sus interlocutores en las campañas son sus legítimas, por cierto, porque en democracia no hay enemigos, legítimas contrapartes, es decir, las candidatas y los candidatos de los otros partidos y coaliciones, no al INE, no al IEES”, expresó Lorenzo Córdova.

Por otra parte, explicó que no existe ninguna sanción de candidaturas para Sinaloa aunque existe ya una queja que se está revisando.

“El reporte que hoy tenemos en el sistema de quejas es que hay solamente una queja presentada en el Distrito 07 en el estado de Sinaloa y no hay todavía, se está dando trámites, se tramita en las instancias correspondientes y no hay todavía ninguna queja presentada en Sinaloa, no la hay, de violencia política contra las mujeres en razón de género”, dijo.

Hay 37 quejas que se han presentado a nivel nacional, pero según Córdova Vianello ninguna en Sinaloa, y no hay ninguna persona en el registro de violentadores, “es decir, personas que han cometido violencia contra las mujeres por razón de género que inhabilita como candidatas o candidatos a cualquier cargo de elección popular, a los inscritos en el estado de Sinaloa”, dijo.

“Hay, hoy, solamente 23 infractores, 18 hombres y cinco mujeres, pero ninguno en Sinaloa”, añadió.

En la conferencia participó también la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), Karla Gabriela Peraza Zazueta, quien coincidió con su homólogo del INE en que ambas instituciones no son “policías sanitarias”, esto respecto a la pandemia y la poca observancia de los partidos durante las campañas de las medidas sanitairas.