Legislador del PRI deja Diputación Permanente para irse a campaña de Mario Zamora

El diputado del PRI, Jesús Armando Ramírez, dejó su nombramiento en la Diputación Permanente del Congreso del Estado, para incorporarse al trabajo de campaña del candidato a la gubernatura de Sinaloa, Mario Zamora.

Por ese motivo el coordinador del PRI, Sergio Jacobo Gutiérez, envió un oficio a la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, para exponerle que por “motivos personales”, el diputado Ramírez Guzmán no podrá cumplir con esta responsabilidad.

El domingo 31 de enero el Congreso al clausurarse el primer periodo ordinario de sesiones, fue electo como suplente del legislador Sergio Jacobo Gutiérrez, como vocal de la Diputación Permanente que sesionará durante febrero y marzo.

El diputado del PRI Jesús Armando Ramírez no ha pedido licencia, pero aceptó la invitación de Mario Zamora para incorporarse como coordinador de la campaña permanente encargada de trabajo territorial.

En un comunicado, el legislador del grupo parlamentario del PRI, explicó que aceptó la invitación del abanderado por la Alianza “Va por Sinaloa” con el fin de sumarse al proyecto político y ciudadano de mantener la gubernatura del estado.

Argumentó que su separación de la Diputación Permanente es precisamente, para ser congruente con sus trabajos legislativos y poder realizar las tareas que la campaña de Mario Zamora le demande.

“He aceptado la invitación para incorporarme al proyecto de nuestro candidato, Mario Zamora, a partir de este día me separo de las funciones como integrante de la Diputación Permanente, en la campaña sé que requerirán todos los esfuerzos para lograr el objetivo de mantener la gubernatura de Sinaloa”, explicó en el comunicado.

Ramírez Guzmán reiteró, en el documento enviado a medios, el llamado a la militancia priista y de los otros partidos que conforman la alianza, así como de las estructuras y comités, para trabajar en equipo y sumar esfuerzos con el firme objetivo de consolidar el proyecto de la alianza y mantener la gubernatura del estado con Mario Zamora al frente.

En la sesión extraordinaria de este jueves, el pleno aprobó la sustitución de Armando Ramírez por Faustino Hernández, en el nombramiento como vocal suplente en la Diputación Permanente, propuesto por el coordinador de la bancada del PRI.