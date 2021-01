Tramita licencia síndica de Ahome para ir por candidatura a la alcaldía

La sindica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites confirmó que tramitó una licencia temporal de ausencia al cargo para buscar la candidatura a la alcaldía por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Es por congruencia que solicitó mi separación temporal del cargo, para estar en condiciones de hacer reuniones partidista, que aunque nada me impedía organizarlas, no pretendo darle armas a los enemigos para atacarme”, dijo vía telefónica esta tarde de sábado en Los Mochis.

Confirmó que su licencia será a partir del 4 de febrero, y corresponderá al Congreso de Sinaloa la designación del relevo temporal, puesto que la suplente mantiene una relación de trabajo estable.

Mencionó que la licencia la hará pública este martes, en conferencia de prensa.

La convocatoria para inscribirse como aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de Ahome aún no se publica, pero deberá patentizarse en la primer semana de febrero.