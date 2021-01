Quirino, las opciones y los riesgos

El PRI dejó las cosas para el último minuto. Es su estilo, lo ha hecho siempre. Los candidatos “de unidad” hicieron escuela, no la mejor, pero hicieron. De ella salieron al menos una decena de gobernadores que ahora están en la cárcel o andan huyendo. De esa escuela salió Enrique Peña Nieto, que nadie puede dar por salvo. En un tiempo los priistas hicieron ejercicios democráticos pero les resultó caro, así que el histórico “dedazo” solo se revistió de “candidaturas de unidad”, donde dejan correr pretensos y al final alguien toma la decisión.

El caso de Sinaloa, hace cuatro años, fue hasta curioso. Había nueve aspirantes que se reunían con la dirigencia nacional del partido—antesala de la oficina presidencial que ocupaba EPN—y al final, sin que nadie o casi nadie lo hubiera tomado nunca en cuenta, fue agregado a la lista Quirino Ordaz Coppel. Se trató, recuperando la jerga política de hace décadas, un auténtico “tapado”.

Las condiciones han cambiado –en la presidencia de la república ya no está el PRI—pero el procedimiento para la designación es similar. De acuerdo a los términos de la alianza signada entre el PRI-PAN-PRD, le corresponde al PRI poner al candidato y sobran dedos de una mano para contar a los pretensos: Mario Zamora, Jesús Valdés, Juan Alfonso Mejía y Javier Lizárraga. Ninguno más y ninguna mujer. (Es curioso, pero de la decena de aspirantes de hace cuatro años, solo tiene cierta vigencia Sergio Torres, que ahora anda por el lado de Movimiento Ciudadano como un pepenador de la política, sacando tripas de los botes de basura. De los otros no se sabe ni se dice absolutamente nada).

Lo que hace singular este proceso “interno” del PRI, sin embargo, es que gravitan en torno a él fuertes intereses externos. La alianza con el PAN ha hecho suponer a muchos que uno de los aspirantes, Juan Alfonso Mejía, tendría más posibilidades de ser el ungido porque sus raíces políticas están en ese partido, ya no digamos su formación ideológica. Empleado de los Coppel, esto le da un plus en la competencia por razones obvias. Si a eso se le agrega que viene de Mexicanos Primero, una fundación creada por Claudio X González, uno pudiera pensar que todo está dicho.

Pero es al revés. Si bien ser un panista converso al priismo por conveniencia puede ayudarlo hasta cierto punto en el marco de esta alianza, estar tan cerca de determinados intereses puede resultarle contraproducente. Si hay un personaje al que el presidente de la república abomina, se llama Claudio X González. Luego entonces, el gobernador, a la hora de tomar la decisión—porque lo hará él y nadie más–, tendrá que considerar este pequeño detalle. Nunca es prudente jalarle la cola al tigre.

Muchas de las operaciones políticas que se están ejecutando ahora están planeadas pensando en el 2024, entre ellas lo que ocurre en los 15 estados donde se renovarán la gubernaturas. No es gratuito, por ejemplo, que el senador Mario Zamora haya picado piedra en la mismísima presidencia de la república para aclarar que, como gobernador, sería un “aliado” del presidente. Es un buen tribuno, tiene experiencia administrativa y sólidas relaciones con el sector empresarial y agrícola, cuenta con el apoyo de panistas y perredistas de altos vuelos… pero no están en su haber las querencias del gobernador.

Otro que irá hasta el final de la contienda interna es Jesús Valdés, que tomó fuerza de última hora por dos factores; uno, la flaca caballada del gobernador y, dos, porque tiene mucho tiempo trabajando la estructura del partido en toda la entidad con resultados nada despreciables. El problema de Jesús es que no es nadie, no representa nada y puede equipararse a un sargento del priismo pero nada más (Si le dan una diputación federal estaría bien pagado).

Queda en la baraja Javier Lizárraga, hijo del fundador de Café El Marino y secretario de Economía, amigo personal del gobernador y de quien podría decirse se acerca más a su perfil: patasalada en primer lugar, empresario, bien relacionado con su sector, sin pleitos con nadie. Si se trata de poner en la balanza pros y contras, es el que se acerca más al punto de equilibrio. Es imposible imaginarlo en un templete arengando a multitudes, pero en esta elección, debido a la pandemia, no habrá multitudes. Y, además, ya vimos un ejercicio así con Quirino Ordaz, un pésimo orador…

Bola y cadena

UN PÉSIMO ORADOR QUE FUE arropado por el priismo. Se había firmado en el CEN del PRI un “Acuerdo de Unidad por el Futuro de Sinaloa” entre los diez aspirantes, pero más allá de eso lo acompañaron priistas de viejo cuño, ex gobernadores, empresarios, todos con la idea de recuperar un estado que les había sido arrebatado en 2010. Fue una apuesta muy temeraria de EPN y le dio resultados. ¿Qué pasará ahora? No tengo dudas de que lo mismo. Se ha especulado en el sentido de que Quirino apoyará a Rubén Rocha pero no veo ninguna posibilidad de que esto ocurra. También de que muchos priistas y empresarios irán con el senador porque son sus amigos, pero hasta ahora nadie, ninguno desde que fue ungido, ha dicho “estoy con Rocha”. Es fácil apreciar más cohesión en el PRI –potenciada con la alianza—que en Morena y eso amplía el margen de maniobra de quien va a tomar la decisión.

Sentido contrario

RUBÉN ROCHA, POR SU PARTE, tendrá dos elementos a su favor; uno, su buena imagen pública ahora cuestionada por su pretensión de aliarse con el PAS y, dos, el manto de Morena y de AMLO. Su gran debilidad es la falta de estructura del partido y de operadores político-electorales experimentados. Cosas que sí tienen los de la coalición de enfrente.

Humo negro

MARCELO EBRARD ESCUPIÓ HACIA arriba cuando dijo que no juzgar al general Salvador Cienfuegos sería un suicidio. La semana pasada la FGR lo exoneró de cargos de cualquier índole, lo cual desató condenas en México y en los Estados Unidos. Tal vez nadie se haya suicidado, pero del tema se hablará por lo que resta del sexenio. Y más.