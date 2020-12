En el bloque contra Morena van los empresarios

Dónde quedaron las ideologías es algo que los priistas históricos, los panistas de cepa y los izquierdistas que todavía sueñan con un mundo menos desigual –aunque ya no crean en el socialismo y menos en la revolución proletaria—debieran estarse haciendo ahora que se acercan las elecciones 2021. No quedan muchos en ninguno de estos tres grandes segmentos; tal vez el PAN sea el partido más acuerpado en torno a una ideología –teóricamente se acercan mucho a la democracia cristiana—y por ello ha sido hasta ahora el más renuente a coaligarse con otros partidos, aunque en 2000 lo hizo con el Verde Ecologista para reforzar la campaña de Vicente Fox Quesada.

Esto viene a cuento por lo que se prefigura en Sinaloa para el año entrante, donde parecen estarse formando tres bloques electorales: uno encabezado por el PRI, otro por Morena y un tercero “emergente”, por Movimiento Ciudadano y que, al parecer, va solo. Y, contra lo que se hubiera pensado hace muy poco, es muy probable que ahora veamos a los dos partidos con más historia en el país y diametralmente opuestos, el PRI y el PAN, yendo en coalición con un propósito central: derrotar a los candidatos de Morena, principalmente al que sea candidato (a) a gobernador.

Varias razones explicarían un bloque opositor así: una de ellas es la previsible imposibilidad de que, compitiendo cada quien por su cuenta, logren derrotar a Morena, que aparece siempre arriba en todas las encuestas, sobre todo si el candidato fuera el senador Rubén Rocha Moya. La otra es que desde el gobierno central, y en particular desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho todo lo posible por reducir la presencia de estos dos partidos a su mínima expresión, bajo la idea de que representan el conservadurismo y la corrupción, negando toda conversación con ellos, ni siquiera a través de canales institucionales, lo que ha ocasionado la creación de frentes de gobernadores contra la llamada cuarta transformación, que hasta han llegado a plantear consignas separatistas. Y la tercera es que, estando Quirino Ordaz Coppel en la gubernatura, interviene como una variable poderosísima la clase empresarial. Nunca fue así cuando gobernaron priistas tradicionales que tenían el poder de elegir, como ahora lo tiene Quirino: Juan Millán puso a Jesús Aguilar, su congénere, y éste lo intentó con Jesús Vizcarra Calderón, no porque representara a los empresarios, sino por otras razones.

Con Ordaz Coppel los empresarios probaron y les gustó. Saben lo que es tener el poder económico y el poder político en la misma mano y harán todo lo posible por no volver atrás. En el fondo, con la llegada de los priistas neoliberales al poder en México, a partir de Miguel de la Madrid, el PRI y el PAN se fueron acercando en muchos tópicos –por eso no pasó nada cuando llegó Fox a la presidencia–, así que no es gratuita su identificación como PRIAN, aunque suene a meme. Esencialmente representan lo mismo.

Y si bien es cierto que antes no habían pensado coaligarse, ahora no les queda de otra, so pena de seguir reduciendo sus membrecías. Y los más beneficiados, vale afirmarlo, no serían los cuadros políticos, sino la clase empresarial; la clase política seguiría beneficiándose como lo ha hecho siempre, medrando con el poder, saqueando las arcas públicas de mil formas hartamente conocidas –porque ahora su ideología es el dinero y ahí están, en la FGR, las decenas de carpetas abiertas como muestra–, y la clase empresarial recuperando sus privilegios, también hartamente conocidos.

Así que, lo que hay que esperar para el 2021 en Sinaloa es una gran cruzada del llamado PRIAN para frenar a Morena. Su objetivo principal será lograr la gubernatura, pero les interesan también las principales alcaldías y el congreso local. Quien sea el candidato a gobernador de esa coalición tendrá todo el apoyo del empresariado de abolengo, pero también de algunos capitales turbios por más que haya pasado el tiempo.

Bola y cadena

“A LA CHINGADA MORENA, VAMOS por la gubernatura”, ha dicho Guadalupe de Jesús Vizcarra Calderón a varios de sus amigos y aliados. Va esto por aquellos que piensan todavía que Vizcarra apoyará a Rocha solo porque presumen cierta amistad. Pueden ser amigos y eso qué. Estamos hablando de los intereses económicos y ni modo que se diga que Vizcarra no los tiene. Se le nota enfado, cierto coraje y esto pudiera explicarse en parte por lo que ha ocurrido en Baja California, donde el presidente de la república ha guardado distancia del gobernador Jaime Bonilla, a quien apoyó Vizcarra durante su campaña y no ha de haber sido con poco. Se sienten traicionados y no han de querer que les pase lo mismo en Sinaloa.

Sentido contrario

UN PARTIDO QUE HASTA AHORA SE ha mantenido fuera del ruido mediático es el PAS, que dirige Héctor Melesio Cuen. No irá solo en las campañas y lo más probable es que ya tenga acuerdos con Rubén Rocha. Tienen muchas coincidencias y no necesariamente relacionadas con la UAS. Respecto a la casa rosalina deben tener muchas diferencias, pero el pragmatismo del senador ha sido más fuerte y prefiere al otro rector como aliado. Muchos de sus seguidores y hasta operadores condenan esta alianza previsible, pero a Rocha Moya parece no importarle mucho. Ya se sabrá si hizo lo correcto o no.

Humo negro

AL FINAL EL REGISTRO DE ASPIRANTES a la gubernatura por parte de Morena fue una fiesta. Con tufos del viejo estilo priista pero fiesta al fin, acarreados, música, empujones y más pretensos de los que se habían previsto. Saldrán cuatro de ellos a encuestar y me temo que serán dos hombres y dos mujeres. La pregunta es qué dirá y hará Gerardo Vargas si lo dejan fuera. Ya se verá.

