Continúa operativo aéreo en centro y sur de Sinaloa para prevenir el Covid-19

Para detener la propagación del Covid-19 en Sinaloa, elementos de corporaciones federales y estatales mantienen operativos por cielo y tierra en el centro y sur de Sinaloa.

De acuerdo a un comunicado se prensa de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa a través de la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil y las Policías Municipales.

Durante el operativo aéreo que se llevó a cabo el 4 de abril, en los distintos municipios que van desde Culiacán hasta Escuinapa, los elementos de la PEP observaron una instalación de campamento de una familia en las inmediaciones de la playa El Pozole, San Ignacio, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar patrullas de las distintas corporaciones para pedirles que desalojaran y permanecieran en casa en atención a la emergencia sanitaria que se presenta en el país.

De manera simultánea la Federación, Estado y Municipio, patrullaron los lugares turísticos y centros recreativos de la zona norte del estado.

“Recuerda que, si no ponemos un freno, si no ayudamos, si no participas tú, los riesgos de aumento de casos pueden alcanzar a tu familia”.

Por eso, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa exhorta a la población a que atienda el llamado de la autoridad de #SinaloaQuédateEnCasa.