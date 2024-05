Suspenderá AMLO mañaneras el 30 y 31 de mayo por veda electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de las conferencias de prensa matutinas, del jueves 30 y viernes 31 de mayo.

Lo anterior, dijo durante su conferencia de este miércoles, para no meterse en polémica previo a las elecciones del 02 de junio.

Señaló que las mañaneras se realizarán con normalidad hasta el 29 de mayo, establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) como el último día para hacer campaña.

El anuncio del Jefe del Ejecutivo Federal se dio luego de que diera a conocer que a partir de este lunes 13 de mayo y hasta el 29, realizará una gira para atender el tema de salud, ya que es uno de sus compromisos “dejar funcionando muy bien todo el sistema de salud pública antes de que yo concluya”.

“Quiero terminar pues el miércoles […] jueves, viernes y sábado antes del día 2 que son las elecciones no vamos a tener mañanera. O sea, no habría problema, pero no queremos […] el miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, qué es día 29, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles. Pero ya no el jueves ni el viernes, tengo una gira pero de otro tipo”, explicó.

Finalmente, informó que el domingo asistirá a votar, y recordó a los asistentes que “tenemos que votar” este domingo 02 de junio.