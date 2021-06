Sergio Jacobo se niega a aceptar que dejaron solo a Mario Zamora

Es renovarse o morir. La extinción. No supieron ser oposición y ahora la factura hay que pagarla. Ese es el presente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en entrevista el secretario general en Sinaloa, Sergio Jacobo, explica que tendrán que aprender el nuevo rol o desaparecer.

En entrevista para Ríodoce, el también coordinador del grupo parlamentario priista en la actual legislatura habla sobre la presunta ruptura con Mario Zamora Gastélum y su impugnación de la elección a la gubernatura, así como el papel de su partido a partir de la siguiente administración.

“Déjame decirte que no es solamente una impugnación, hay diversas impugnaciones”, explica Sergio Jacobo, quien a la par aclara que existen procesos similares a la presidencia municipal de Ahome, al distrito local de ese mismo municipio y un distrito federal en los municipios de Guasave y Sinaloa.

“Y está esta otra impugnación que presentó el senador Mario Zamora que, efectivamente, nosotros como Comité Directivo Estatal (CDE) no tramitamos esta impugnación, se tramitó a través de un equipo jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); lo que nosotros estamos pidiendo en este caso es que todas las impugnaciones sean atendidas por las autoridades competentes y se resuelvan conforme a derecho”.

—Pero cuál sería la posición del CDE, insisto porque se enteraron 24 horas después de presentado el recurso.—Es

—Ese es el tema. Cuando la presidenta Cinthia Valenzuela sale y comenta este tema, yo la estuve acompañado, lo único que se dijo es que el CDE del PRI no es el que había tramitado esa impugnación sino que era una impugnación que se había gestionado desde el CEN, con qué propósito, bueno, de que el seguimiento de esa impugnación y de la otra que tiene que ver con las diputaciones plurinominales, tenía que ser a través del CEN.

—Lo pregunto porque ella comentó algo de hacerse a un lado.

–No, lo único que se dijo, en este caso, el seguimiento sería por parte del CEN y no del CDE porque nosotros no generamos esta impugnación.

—También hablaba de dar la vuelta a la página, a qué se referían con eso.

—Indudablemente los resultados del 6 de junio son muy desfavorables para el PRI en Sinaloa, es el peor resultado de la historia, no solamente es perder la gubernatura sino se perdieron todos los distritos federales, se ganó únicamente un distrito de 24 locales, un municipio de 18, o sea, los peores resultados insisto y nosotros consideramos que este es el momento en que el PRI tiene que hacer un ejercicio de autocrítica muy serio, muy frío, muy crudo, tenemos que revisar qué fue lo que ocurrió y cuál es la circunstancia que ahora tenemos. Con qué idea, pues de ver hacia adelante. No se trata de hacer tabla rasa de lo que pasó o no pasó, las cosas ahí están; evidentemente tiene que haber una evaluación, un corte de caja decimos nosotros, que tiene que ser muy realista y en ese sentido déjame decirte que yo considero que deben de ponerse en la mesa todos los elementos que finalmente llevaron al resultado que nosotros tenemos; con esto qué quiero decir, que no se puede atribuir únicamente a un factor el resultado electoral.

Sin embargo la impugnación salió. El CDE del PRI emitió posicionamiento e incluso hizo el llamado a cerrar filas y a dar vuelta a la página. Al respecto el mismo Mario Zamora explicó que no caería en dimes y diretes con sus correligionarios del partido en algo que se podría interpretar, y según explicó el propio Sergio Jacobo, sería caer en algo como una guerra civil interna o un canibalismo político.

—Parece que se está gestando algo similar en el partido, lo comento por lo sucedido ese viernes en que comunicaron la impugnación. Mario Zamora comentó que no quería caer en dimes y diretes, da la impresión que el verdadero dirigente del PRI en Sinaloa es el gobernador y con eso da la impresión de que sí se está gestando una rebelión en el partido.

—No, mira, lo que pasa, y hasta yo lo veo normal, en un escenario como el que ahora tenemos con estos resultados tan desfavorables, evidentemente surgen voces que apuntan rápidamente a señalar responsables y comienzan a distribuir culpas, y luego pues hay también actores que buscan también no quién se las hizo sino quien se la pague, yo creo que ahorita, insisto, el PRI tiene que buscar ante todo preservar la unidad, yo creo que esa es una divisa si nosotros queremos tener viabilidad hacia el futuro.

“Si el partido se desliza en un escenario de polarización interna, de confrontación, evidentemente hacia el futuro se van a complicar mucho más las cosas”.

El PRI ha caído a tercera fuerza política en el estado. Eso, en términos reales. Con solamente una diputación local ganada en las urnas y prácticamente perdido en todo el estado, el secretario general del partido insiste en que aún tienen militancia.

Esto puede tener varias lecturas, sin embargo la que habría que tomar en cuenta, según explica Sergio Jacobo, es la verdadera posición de su partido de ahora en adelante.

“Aquí quiero ser muy claro, muy categórico: no tengo la menor duda que en el caso de Sinaloa el PRI tiene que ser un partido de oposición, y cuando digo de oposición es que tiene que ser un partido crítico del ejercicio de gobierno. En todas las democracias ese es el rol fundamental de la oposición, el ser vigilante de la actuación de las autoridades y el hacer valer el ejercicio de la crítica en todo aquello que las autoridades no estén haciendo bien”, dijo.

“Yo lo quiero decir también con toda franqueza, siento que a nivel nacional el PRI todavía no ha aprendido a ser una oposición, tenemos que colocarnos ahora en esa tesitura, ser una oposición, insisto, crítica pero también una totalmente abierta, dispuesta al diálogo, al entendimiento, a la construcción de consensos en todo aquello que vaya en bien de la gente, que yo creo que esa es la dialéctica que tiene que ser distintiva de la oposición que a partir del inicio del nuevo gobierno tiene que encabezar el PRI en Sinaloa”, añadió.

—¿Cómo hacer esa transición? Porque las anteriores dirigencias no se atrevieron a decir la palabra oposición como tal. Apenas siete diputaciones y disputando una, cómo trabajar con el PAN si buscan ser oposición.

—En Sinaloa el PRI no tiene futuro si no se planta efectivamente como una oposición efectiva, responsable y crítica. Yo creo que ese es el único camino que le puede dar viabilidad en el futuro al PRI.

—Eso fue lo que les enseñó la elección entonces.

—Yo creo que es una exigencia que nos plantea la nueva circunstancia política que ahora estamos viviendo. Si nosotros no asumimos esa postura, creo que hacia el futuro el partido tendrá muchas complicaciones para poder recuperar las condiciones de competitividad.

Sin embargo la posición respecto a la impugnación de la elección por parte de Mario Zamora y el CEN del PRI no queda del todo clara.

—Regresando al tema de la impugnación, ya hay acercamiento con Mario Zamora o sí hay un rompimiento.

—No, es que no hay ningún rompimiento. Yo lo dije, en el PRI Sinaloa no hay ninguna fractura ni alguna división. Voy a parafrasear a lo que dijo Mario Zamora, no hay que hacerse bolas en esto, es simplemente una impugnación que se gestionó desde el CEN y lo que el CDE quiso hacer del conocimiento público es que todo el seguimiento se iba a dar allá.

“¿Con qué propósito? Con que no se estuviera generando expectativa de que el CDE iba a estar dando información, seguimiento del avance de esa impugnación pero no hay en lo absoluto ninguna diferencia”.

—¿Respaldan ustedes entonces esa impugnación?

—Lo que te digo, es una decisión que el senador toma en ejercicio de sus derechos, pero no fue una decisión que se tramitara a través del CDE.

—Pero ustedes ¿no la respaldan entonces o sí la respaldan? o sea, ¿respaldan al ex candidato Mario Zamora?

—Mario Zamora está en su derecho de ejercer este recurso, la Ley se lo da finalmente.

—¿Tiene el apoyo del CDE?

—En términos de la gestión de esa impugnación, es una impugnación que se tramitó a través del CEN.