‘Está usurpando funciones’ Rafael Padilla, titular del OIC de Mazatlán, acusa síndica procuradora

La fiscal municipal de Mazatlán, quien el 31 de octubre del presente año termina su encomienda, reconoce que es muy buena analogía cuando se le comenta que se le está “acabando el agua al bule”, pero que le dejará la vara alta a su sucesora, la síndica procuradora electa, Claudia Cárdenas Díaz.

Mientras se le acaba el “agua al bule” de la síndica procuradora Elsa Bojórquez Mascareño, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, bloquea su trabajo, mediante el titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz.

“Pues en esa estamos, en que no se permite transitar a la transformación que tanto pidió contra la corrupción AMLO y que él está haciendo lo propio a nivel federal, pero a nivel local nos estamos quedando cortos”, dijo a Ríodoce.

Bojórquez Mascareño asegura que el Órgano Interno de Control (OIC) está usurpando funciones e impidiendo la transparencia de lo que está haciendo dentro del Ayuntamiento de Mazatlán.

“Nosotros somos los que revisamos por mandato constitucional justamente eso, por eso es mi interés y siempre ha sido de que el órgano interno de control sea transparente y que nos permita revisar qué es lo que está haciendo, porque no nos ha permitido revisar, pues está usurpando funciones”, enfatiza.

Contradicción de la 4T

En el portal electrónico del gobierno municipal de Mazatlán, definen el Órgano Interno de Control como una entidad de la administración pública municipal, dotada de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y sus resoluciones.

Además, presume que tiene la finalidad y prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Asimismo, insiste en que su función es revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de los recursos públicos, así como presentar ser (sic) constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La paradoja es que el “garante” de órgano “autónomo” se llama Rafael Padilla Díaz, quien el 19 de noviembre de 2019 fue denunciado por presuntos actos constitutivos de delito ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ballet Clásico A. C.

La denuncia de Marsol Quiñónez Castro y Óscar Blancarte Pimentel, ex directores del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán (ICTAM) interpuesta ante la FGE estaba enderezada contra José Ángel Tostado Sánchez, Zoila Fernández Fernández, Rafael Padilla Díaz, Linda Chang Gutiérrez y el presidente municipal, Luis Gullermo Benítez Torres.

Los denunciantes exponían que según la escritura pública número 29 mil 239, Ballet Clásico Asociación Civil, había sido constituida el 12 de marzo de 2013 por Zoila Fernández Fernández, Olivia Lizárraga Sánchez, Paola Villegas Loaiza, Celia Jáuiregui Ibarra y Rafael Padilla Díaz.

Señalaban que Rafael Padilla Díaz y Zoila Fernández, al mismo tiempo que oficiaban como Titular del Órgano Interno de Control Interno y directora del ICTAM, fungían ésta como presidenta y aquél como tesorero de Ballet Clásico Asociación Civil.

Mencionaban que con la autorización unilateral del entonces director de Administración y Finanzas del ICTAM, José Ángel Tostado Sánchez, mediante transferencias bancarias se habían hecho pagos quincenales por diversas cantidades a dicha Asociación Civil.

“Desde dicho mes de enero hasta mediados del mes de agosto de 2019, ascienden a la cantidad de un millón 37 mil 800 pesos, más las que se hayan transferido y pagado con posteridad a esa fecha y hasta el momento”, denunciaban.

Los quejosos argumentaban que el 30 de agosto de 2019, la entonces directora del ICTAM, Marsol Quiñónez Castro, mediante un oficio informó al “Químico” Benítez, sobre los pagos irregulares que desde el departamento de Administración y Finanzas hacía, José Ángel Tostado Sánchez, pero que el presidente municipal de Mazatlán, nunca hizo nada al respecto.

En ese escenario, la ironía es que en primera instancia los ex funcionarios morenistas del ICTAM no denunciaron los hechos ante el OIC del Ayuntamiento de Mazatlán, porque Rafael Padilla Díaz, era juez y parte.

“Nos fuimos directamente a denunciarlos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno del Estado, porque el titular de la OIC no se iba a dejar caer la cuchilla de la guillotina sobre su propia cabeza”, dijo el cineasta Óscar Blancarte Pimentel, ex director del ICTAM.

OIC usurpador de funciones

El 5 de abril del presente año, después de su intento fallido de ser la candidata a la alcaldía de Mazatlán de Morena y/o el Partido del Trabajo, Elsa Bojórquez Mascareño regresó a realizar sus funciones, pero se encontró con el bloqueo.

“Cuando regresamos en abril, intentamos nosotros revisar, no nos permitieron entrar, justamente hay una denuncia en la Unidad Administrativa, explicando qué es lo que pasó y que ellos (la OIC) nos obstruyó el trabajo”, denuncia.

-¿Fue a revisar un caso concreto?- se le cuestiona a la fiscal municipal.

-Iba a ser una revisión de las auditorías que ellos (los del OIC) estaban haciendo, de las revisiones de las cuestiones legales. Resulta que al hacer revisión yo, por ejemplo en el IMDEM (Instituto Municipal del Deporte) encontré 62 observaciones, cuando ellos tenían tres años ahí y no encontraban nada. A Planeación (del Desarrollo Urbano) Sustentable le encontré otro tanto, a Cultura (ICTAM) le encontré otro tanto. A donde quiera (cualquier dependencia municipal) que voy encuentro. Sólo la OIC no encuentra nada.

-El titular de la OIC argumenta que es “autónomo”…

-Yo reviso, porque dice que es autónomo, pero no puede haber algo autónomo, constitucionalmente debe estar revisado por alguien, porque a él no lo puso la gente, lo pusimos nosotros. En mi caso cuando yo llegué ya estaba (Rafael Padilla Díaz), se le acabó el periodo y dije yo: el no va. Porque no me dejó revisar. Hice todo el procedimiento. Sí el cabildo votó por él y se quedó. Cuando yo regreso lo quitaron, ya no estaba, y ahora está él de regreso de manera inconstitucional. Está Usurpando funciones.