Autodefensas no deben existir, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó en contra de la creación de grupos de autodefensa, guardias blancas y paramilitares en el país, argumentando que se trata de grupos criminales que aprovechan la situación de inseguridad para “encubrir o proteger a delincuentes”.

“No estoy de acuerdo y lo mejor es que se confié en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había frontera, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco, o para decirlo con mayor claridad, eran lo mismo, había contubernio”, expresó el mandatario en la conferencia de prensa.

La declaración del mandatario ocurrió luego de que aguacateros de Michoacán dieran a conocer que decidieron armarse para defender sus tierras. López Obrador dijo no tener información al respecto pero aseveró que las autodefensas no deben existir.

Además, puso como ejemplo el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del ex presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa, que está preso en Estados Unidos y aseguró que en el actual gobierno federal existe una frontera bien definida “entre autoridad y delincuencia”.

El titular del Ejecutivo federal consideró que la creación y operación de este tipo de grupos armados en estados como Michoacán, “no se resuelve nada”.

“Hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así, claro que hay una situación de inseguridad que estamos combatiendo, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes”, aseguró el presidente López Obrador.

Luego, dijo que el Estado tiene que cumplir con su responsabilidad de garantizar la seguridad y consideró que las autoridades de los tres niveles se deben aplicar más para garantizar la paz y tranquilidad en el país.

Recordó que el caso de las guardias blancas o paramilitares, lo experimentaron en Colombia, dijo que en gobiernos anteriores se trató de implantar ese esquema bélico en México y comentó que incluso, contrataron a un asesor militar colombiano que después se quejó de la estrategia contra la delincuencia en México porque se podía salir de control.

Incluso, dijo que entre los mismos grupos armados había acusaciones mutuas de estar infiltrados por la delincuencia organizada y que utilizaban el tema de la violencia para asumir la defensa de los pueblos.

“Mi opinión es que no deben existir guardias blancas, autodefensas porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado”, refirió el tabasqueño y remató:

“No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia porque eso no da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes”, indicó.

Con información de Proceso.