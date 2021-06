En la mira del Tío Sam relación de políticos y gobernantes mexicanos con el narco

La intervención de los cárteles durante las elecciones pasadas en Sinaloa y el resto de México no es nada nuevo, sino que tiene décadas ocurriendo, principalmente en regiones aisladas donde hay poca o nula presencia policial, con la novedad de que en la actualidad los narcotraficantes son más violentos que antes, consideró Mike Vigil, ex director de operaciones internacionales de la DEA.

“Lo viví mientras trabajé como agente encubierto en Culiacán, a principios de los 80: había candidatos a quienes el cártel de Sinaloa apoyaba porque los iban a proteger, y la gente del cártel pedía a los habitantes de ciertas regiones que votaran por él, o bien, en contra de quien pudiera resultar una amenaza para ellos”, dijo Vigil durante una entrevista telefónica que sostuvo con Ríodoce.

De acuerdo a reportes recabados por este semanario en el día de la elección, la violencia de que habla Vigil se vivió en diferentes partes del estado de Sinaloa, cuando hombres armados levantaron, amenazaron e intimidaron a operadores de partidos que iban en contra de Morena-PAS y en dos municipios contra la alianza PRI-PAN-PRD.

“Es terrible lo que está pasando, y es una muestra clara del interés que tienen los grupos delincuenciales que operan en Sinaloa, mostrando así que están dispuestos a todo para mantener el control del territorio”, dijo Vigil.

Javier Pérez Blanco, quien vive en la comisaría Los Zapotes, en la zona serrana de Badiraguato, confió que efectivamente, hubo movimiento de personas armadas durante la jornada electoral, pero que era “para garantizar un proceso electoral limpio”.

“El PRI estuvo gobernando por más de 70 años aquí (en Badiraguato), y ahora lo que los señores que controlan por acá cuidaban era que todo fuera limpio, porque el PRI andaba comprando votos y eso no está bien, y por eso (los pistoleros) andaban cuidando que no hubiera abusos el día de la elección”, dijo don Javier, un campesino de 68 años que toda su vida ha vivido en esa comunidad.

Cuestionado si se les había pedido que votaran por algún partido en específico, don Javier dijo que, al menos a él, no le habían pedido nada, “tal vez porque todo el pueblo apoyaba a (José Paz) López Elenes y ya no querían que el PRI siguiera en el poder.

Partidarios del PRI sin embargo no comparten esa versión, y el candidato a la gubernatura por la coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, impugnó el viernes de la semana pasada el resultado de la elección, acusando que muchos operadores de la coalición fueron levantados.

Imparable

Vigil, quien es autor libros Dealy Narco Queen, precisa que la situación en México se ha vuelto más difícil, y teme que pueda volverse similar a la vivida por países como Colombia y Honduras, en donde el poder del narco llegó hasta el más alto nivel de gobierno: la presidencia de la república.

“Por eso es importante que la política de “abrazos no balazos” impuesta por Andrés Manuel López Obrador cambie y sea más agresiva y realmente vaya por los narcos, porque de seguir así, ver cómo grupos criminales intervienen en las elecciones, será cada vez más preocupante”, dijo Vigil.

Según reportes recientes que Vigil ha seguido de cerca, actualmente existen casos de funcionarios, políticos, empresarios, y jefes policiacos que son investigados y monitoreados por la DEA, muchos de ellos aún en funciones, y si hay situaciones en donde haya corrupción, enriquecimiento ilícito, o conspiración, entonces que haya consecuencias.

“Nosotros como país, tenemos muchos contactos, informantes que están dentro de las organizaciones criminales que nos pasan datos sobre los funcionarios que están metidos en el narco; obviamente por tratarse de investigaciones en proceso no puedo revelar nombres, pero los tenemos bien ubicados y créeme cuando digo que tarde o temprano van a caer en nuestras manos, así como cayó Cienfuegos y García Luna, así van a caer con nosotros”, enfatizó Vigil.

Aún con la situación difícil que las autoridades de ambos países enfrentan y cuyo grado de corrupción no parece aminorar, Vigil considera que mientras haya impunidad en México, la injerencia del narco en la política, en las empresas y en la sociedad, seguirá como hasta ahora continúa.

“La impunidad que prevalece en México ha contribuido a que el problema del tráfico de drogas no disminuya; no estoy diciendo que en Estados Unidos seamos unos angelitos porque no lo somos; finalmente somos los principales consumidores de drogas en el mundo, y sabemos que debemos hacer un mejor trabajo, pero México también debe hacer su parte para acabar con esto”, dijo.

—Sin contar que Estados Unidos es quien arma a los cárteles mexicanos—, se le interrumpe.

—Cierto. El 70 por ciento de las armas que hay en México y que probablemente se utilizaron durante los incidentes en las pasadas elecciones vienen de mi país, y ese es el otro problema que debe enfrentar el gobierno de Estados Unidos, pero es una cooperación bilateral que se debe atender e identificar en ambos lados.

El ex agente encubierto de la DEA puso como ejemplo el caso de Rogelio Portillo Jaramillo, ex candidato a la alcaldía de Huetamo, en Michoacán, que aún cuando fue arrestado en Estados Unidos en 2007 por venta y tráfico de droga, fue postulado por Morena.

“Eso no puede seguir siendo. Este hombre estuvo preso y aún así fue postulado; eso daña a la ciudadanía daña la política”, consideró.

Alejandro Hope, analista de seguridad en México, consideró por su parte que la injerencia de grupos delictivos en varios estados de la república, incluyendo Sinaloa, fue real, y por consiguiente el gobierno debe investigar cada denuncia para que no impere la impunidad.

“La impunidad y la corrupción se han convertido en un problema sistemático al que el gobierno de este país no ha podido encontrarle la cuadratura, y por eso siguen creciendo, y es hora que se les pongan un alto”, consideró Hope.