Familiares del detenido por homicidio de candidata de Moroleón acusan que es un ‘chivo expiatorio’

Afuera de la Fiscalía regional en Celaya, familiares de Fernando Martínez, detenido por corporaciones federales y estatales como presunto responsable del asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, Alma Barragán, protestaron por su captura.

De acuerdo a una publicación de Proceso, los manifestantes sostienen que es un “chivo expiatorio” y que tienen pruebas de que estaba en otro lugar en el momento del crimen.

La madre y hermana del detenido narraron que agentes entraron a su casa en la comunidad de Loma de Zempoala en Yuriria desde el jueves pasado alrededor de las 20:30 horas y se llevaron a Fernando y a otro de sus hermanos y, al encontrarles las armas -que aseguraron guardar “por lo peligroso que está donde vivimos”- se los llevaron con el argumento de que los procesarían por tenerlas.

Es decir, estas detenciones habrían ocurrido, según los familiares, dos días después del asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán, aunque la captura de Fernando como presunto responsable fue informada por la Fiscalía general del estado apenas este martes.

El día y a la hora del homicidio de la candidata “(Fernando) estaba donde vivimos, tenemos los videos donde están ahí en Loma de Zempoala donde vivimos, ¿cómo iba a ser si Uriangato y Moroleón están a una hora o más; cómo iba a llegar mi hermano hasta allá? No es cierto, no es cierto”, dijo llorando una hermana del detenido.

El hombre presentado por la Fiscalía como uno de los presuntos asesinos de la candidata de Movimiento Ciudadano se encuentra recluido en el Centro de reinserción social estatal en Celaya, que se ubica junto a la sede de la Fiscalía regional.

El miércoles, cerca de las 16:00 horas, inició la audiencia de imputación y vinculación a proceso del detenido mediante una videoconferencia desde el juzgado de oralidad en Moroleón, mientras Fernando la presenció desde el Cereso de Celaya, informó el Poder Judicial del estado.

Sin embargo, la juez de control decretó un receso porque el imputado solicitó contar con defensor particular, por lo que reanudaría este jueves a partir de las 9:15 de la mañana.

En la protesta, a la que asistieron varios familiares con pancartas en las que señalaron la inocencia del inculpado, la madre y hermana de Fernando narraron que lo agentes llegaron a su calle poco después de las 8:00 de la noche y “primero reventaron un taller que está enfrente, pero no había nadie y entonces llegaron a nuestra casa y nos empezaron a gritar que saliéramos”.

Contaron que al permitir el acceso a los agentes -que no pudieron identificar a qué corporaciones pertenecían porque no lo supieron- “nos preguntaron que cuántas personas estábamos en la casa y luego empiezan a hurgar por toda la casa, nos quitaron los celulares con groserías, nos robaron muchas cosas y se llevaron” a Fernando y a su hermano.

Al salir, los agentes señalaron una camioneta estacionada en la calle y dijeron que era robada y que traía droga.

“Nosotros tenemos manera de demostrar que no es robada y no es cierto que tenía droga. Ellos no consumen drogas”.

La familia dijo vivir de unas tierras de cultivo que les heredó el padre, además de que la madre y un hermano de Fernando viajan cada año a Estados Unidos a trabajar.

Incluso, precisaron que fueron familiares suyos residentes en los Estados Unidos quienes les llamaron para decirles que habían visto en noticieros que a Fernando lo acusaban de matar a la candidata en Moroleón.

“Nosotros pensábamos que los tenían por lo de las armas, ni nuestro abogado sabía. No hemos podido verlos, no nos han dejado. Y tienen a los dos detenidos”, señalaron.

Aseguraron que las armas “las tenemos por pura protección, como muchas personas tienen un arma en su casa por lo mismo, no lo negamos, por la inseguridad que hay en Loma de Zempoala; le dijimos al abogado eso, y no fue por una muerte que él no hizo”.

La madre del detenido pidió públicamente la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo sé que los familiares de la señora que mataron quieren justicia y están en todo su derecho, y ojalá que la haya. Pero que no vayan a condenar a un inocente…al presidente, yo no sé a quién pedirle que me ayude”.

De hecho, la mujer acudió este jueves a Palacio Nacional, para –a través de los reporteros que cubren la conferencia mañanera, hacerle llegar su petición.