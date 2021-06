‘Ya no vamos a robar’, dice Gerardo Vargas en entrevista

Gerardo Vargas Landeros, candidato a la Alcaldía de Ahome por Morena-PAS, afirmó que de ganar las elecciones ‘ya no robarán”.

La declaración la hizo el 31 de mayo en el programa de denuncias “Marco Ciudadano”, que se transmite en Facebook, durante un recorrido por Los Mochis.

–¿Cómo presidente como municipio no tienes forma de tu apoyar (a microempresarios?, le cuestionó el conductor del programa.

— Hay que buscarla, lo dijo ayer el futuro gobernador, y tiene toda la razón del mundo, hay mucho dinero que se roba el funcionario. Ya no vamos a robar. No robar, no mentir, no traicionar, y producto de ese dinero que va a quedar tendrá que irse no nomás a los microempresarios…”, respondió Vargas Landeros.

El momento de la pifia en la entrevista por parte de Vargas Landeros, fue compartido en redes sociales, aún cuando el programa de entrevistas duró poco más de 49 minutos.

Vargas Landeros fue secretario de Gobierno durante la administración de Mario López Valdez, señalada como una de las más corruptas de la historia de Sinaloa.

Debido al desvío de recursos, ejercicio indebido del servicio público, entre otros cargos, han enfrentado litigios el ex secretario de Salud, Ernesto Echeverría, quien ya falleció; Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Finanzas, y otros funcionarios de menor nivel.

Iniciativa Sinaloa también dio cuenta de que la administración de Malova contrató 95 empresas factureras para emitir facturas falsas por 134 millones de pesos. Dicho procedimiento también fue utilizado por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel.