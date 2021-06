‘El PRI va para afuera’, sentencia Rubén Rocha en su cierre de campaña

El candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, cerró su campaña ante miles de personas en la avenida Obregón, donde manifestó que necesitan desplazar al PRI que es una casta corrupta que sigue medrando al erario.

El PRI va para afuera, se va, se va y se fue, como dice el cronista, ya no tiene regreso, expresó ante los asistentes que estuvieron amontonados sin sana distancia, solo les pedían que mantuvieran el cubrebocas puesto.

Rocha Moya dijo que no tiene dudas que todos los candidatos de Morena van a ganar porque así lo dicen las encuestas.

Aseguró que no existe ninguna posibilidad de que lo remonten, e incluso los otros partidos iban a robar votos pero no se lo van a permitir porque van a cuidar las casillas y cazarán mapaches.

Manifestó que imitará al presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate a la corrupción para ahorrar dinero y apoyar a la gente pobre.

Con el combate a la corrupción, dijo, el país ha podido comprar todas la vacunas que se necesitan para aplicarlas al total de la población mexicana.

Aseguró que en el evento del cierre de campaña hay poco riesgo de contagio porque ya están vacunados y se rompe la cadena de contagio.

Señaló que con la mayoría en el Congreso local Sinaloa tendrá un congreso consciente comprometido con el desarrollo de Sinaloa.

En su gobierno, dijo, evitarán gastos superfluos y habrá recursos orientados a los sectores que más lo necesitan y a las familias más pobres.

Reconoció al Partido Sinaloense y a Héctor Melesio Cuén Ojeda porque han hecho alianza fructífera.

Juntos construirán un gobierno que no mentirá, no traicionará y no robará e impulsará las soluciones de fondo, aseguró.

Con gobierno honesto tendrá prioridad la salud y rehabilitará las clínicas y construirá las que sean necesarias y habrá justicia para que personal médico que tiene salario de miseria se regularicen y habrá apoyos a agricultores, pescadores y ganaderos al deporte a los jóvenes para que tengan trabajo e inaugurarán la era de la mujer que será un factor importante en el desarrollo de Sinaloa.

El senador con licencia aseguró que su gobierno será incluyente con hombres, mujeres jóvenes y personas con discapacidad.

Mencionó que hará obras con sentido social y no obras faraónicas como los gobiernos anteriores y que quedaban como elefantes blancos.

El delegado Nacional de Morena, Américo Villarreal, dijo a los asistentes que tienen la gran fortuna de ser la generación que está participando en el cambio de rumbo de México con el despertar de las conciencias que hizo Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que la cuarta transformación empezó en julio de 2018 y se debe dar continuidad para fortalecer lo que se está construyendo con un gobierno humanista que ve por el bienestar de su gente.

Hay un gobierno austero, indicó, que combate a la corrupción y que está restituyendo la capacidad energética y la soberanía alimentaria.

Durante su discurso preguntó quiénes han recibido dosis de vacuna contra COVID-19 y pidió un aplausos para el gobierno que colocó a México como el noveno país con mejor índice de vacunación.

Pidió votar masivamente por candidatos a gobernador, diputados locales y federales y alcaldes para continuar con el rumbo que lleva el país.

El presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dijo que en 60 días lleva más de 300 eventos acompañando a Rocha con desplazados, mamás de desaparecidos, pescadores, comerciantes, turisteros, agricultores y magisterio.

No tiene la menor duda, dijo, que el próximo domingo festejarán el triunfo del carro completo.

Los pasistas votarán por candidatos de Morena para que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga todo el apoyo en la cámara de diputados, señaló.

Manifestó que hoy por la mañana el PAS obtuvo un triunfo en la sala superior y los del frente ya les dicen delincuentes y rufianes porque la ley está mal cuando no les favorece

La sinergia de la alianza es porque el partido nacional más fuerte es Morena y el PAS el local más fuerte del país, expresó.

María Elizalde candidata a la alcaldía de Mocorito dijo que en Sinaloa ya se siente la transformación de la mano del PAS y de Morena. Aseguró que se llevarán carro completo el próximo domingo.

Rocha llega a lograr el cambio tan anhelado en todos los municipios del estado, agregó.

El candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que no había acarreados sino que todos fueron por convicción para transformar Culiacán y Sinaloa.

La campaña es un ejemplo cívico de todas las personas del estado que han participado con entusiasmo que compromete a todos los candidatos a responderles con trabajo honestidad eficiencia no con mentiras y embustes.

Aseguró que en el evento personas que vienen a boicotear una asamblea de partidos corruptos que no pueden con la fuerza de Morena y el PAS porque todos juntos no logran el 30 por ciento de la votación general.

Obtendrán mayoría calificada en el congreso para que las reformas del presidente sean una realidad y que son aquellas que le han dado dignidad al pueblo.

El evento cerró con un concierto de Mi Banda el Mexicano.