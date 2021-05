Pide Congreso suspender cobros y obras en Jardín Botánico

Por mayoría, el Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para pedir al Gobierno Estatal se suspendan los cobros que realiza la Sociedad Botánica y Zoológica de Culiacán por el uso de las instalaciones del Jardín Botánico, así como las obras que realiza en las instalaciones del Parque Ecológico.

A nombre de la bancada de Morena, la diputada Yeraldine Bonilla Valverde, señaló que la obra que se pretende realizar en el Parque Botánico no está incluida en el Programa Anual de Obra Pública y demandó que el Ejecutivo del Estado se coordine con el Ayuntamiento de Culiacán para hacer posible el recate con fines de conservación ecológica y ejercicio físico, sin fines de lucro en el Jardín Botánico.

La diputada recordó que el Congreso del Estado autorizó al Poder Ejecutivo Estatal destinar el terreno a un jardín botánico y un parque ecológico, en beneficio del entorno de la ciudad y en favor de las personas que lo utilizan para ejercitarse, yel decreto literalmente prohíbe dar al inmueble un uso distinto al autorizado.

Sin embargo, señaló, de manera contraria el Gobierno del Estado cedió las instalaciones a una institución de asistencia privada llamada Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, encabezada por el empresario Agustín Coppel Luken.

Señaló que el Gobierno Estatal realiza una inversión de 18 millones de pesos, no autorizada por el Congreso del Estado, que ha generado inquietud entre el público usuario del Jardín Botánico y el Parque Ecológico, por un posible proceso de privatización.

En su intervención en tribuna, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, acusó de populismo e ignorancia a los diputados de Morena, al querer destruir al Jardín Botánico de Culiacán, con su política de mentiras y falsedades.

El punto de acuerdo también calificado por el diputado del PRI, Jesús Armando Ramírez Guzmán, como de toda lógica, sin considerar que el Jardín Botánico es una institución sin fines de lucro y con una administración que no busca obtener ganancias.

Mencionó que ante la reducción de recursos públicos, y para garantizar un adecuado mantenimiento, el Jardín Botánico desde hace años cobra una cuota de entrada simbólica, misma que se utilizada para garantizar su sustenibilidad y evitar su proceso normal de deterioro.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Iván Villalobos, mencionó que los recursos públicos que recibe en Jardín Botánico son mínimos, así como los ingresos que recibe vía taquilla, además de cuestionar como inviable que el Ayuntamiento de Culiacán se haga cargo del Jardín Botánico, cuando tiene espacios como el Zoológico en lamentables condiciones.

La diputada, Graciela Domínguez Nava, negó que exista desde Morena una pretensión de dañar el Jardín Botánico, y recalcó que se está construyendo una obra que está violentando la Ley de Obras Públicas que este mismo Congreso aprobó.

El Jardín Botánico es propiedad de todos, indicó, es público, por eso no se justifica el cobro, no existe una concesión, sino un convenio que no está en el marco de la Ley de inmuebles, por lo que pidió se respete la Ley de Obras Públicas que obliga a presentar un plan de obra pública. “No podemos aceptar que el Gobierno del Estado lo mueva a su antojo”.