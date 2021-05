‘Lo espectacular no es mi estilo’, dice AMLO respecto a visitar a los accidentados de la L12 del Metro

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana la razón por la que no ha visitado el sitio del accidente de la Línea 12 del Metro donde murieron 25 personas. Remarcó que visitar la zona de la tragedia tiene que ver con el conservadurismo, y enfatizó que se solidarizó con las familias de las víctimas.

Al ser cuestionado sobre las razones por las que no ha visitado los hospitales tras el desplome en la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que eso tiene que ver con “lo espectacular y no es mi estilo”, publicó El Financiero.

“Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele, mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos”, dijo.

Además, puntualizó que se debe esperar el dictamen porque eso también es motivo de acusaciones sin fundamento. Asimismo, consideró que “hay una campaña de linchamiento político”.

La noche del lunes colapsó un convoy del Metro de la Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco, dejando 25 personas fallecidas.

En primera instancia, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), informó que esto ocurrió debido a que una trabe se venció.

La funcionaria señaló después que una empresa extranjera, la noruega DNV, llevará a cabo el peritaje del accidente.