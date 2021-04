Acusa PRI que Morena quiere convertir al Congreso del Estado en instrumento de golpeteo político

El coordinador del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, aseguró que ha quedado demostrado que el Grupo Parlamentario de Morena, quiere convertir al Poder Legislativo en un foro para golpear políticamente.

Los señalamiento fueron realizados en tribuna, luego que Morena acusara al gobernador Quirino Ordaz Coppel de usar a su gabinete como cuartel de campaña en favor del candidato Mario Zamora.

Hoy, dijo, ha quedado reiteradamente demostrado que ese es lamentablemente el propósito del grupo mayoritario de Morena.

Recordó que desde la sesión pasada había advertido del riesgo de que el Congreso del Estado de Sinaloa se convirtiera en un instrumento electoral y de golpeteo político.

El legislador del PRI exhortó a no contaminar el trabajo del Poder Legislativo con la lucha política y electoral.

Expuso que no era necesario descerebrarse para saber cuál era el objetivo de Morena, es decir golpear políticamente al gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Lamentó que en lugar de abocarse a cumplir con la responsabilidad legislativa se convierta el Congreso del Estado en un espacio de lucha electoral.

Citó que la denuncia es absurda en la que se cita al secretario de Pesca, Evelio Plata, no tiene ningún fundamento, ya que no se acredita y no se va a acreditar ninguna irregularidad, ninguna falta del gobernador Qurino Ordaz en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley.

En la denuncia, aseguró, no se exhibe ninguna prueba en contra del gobernador. “Todo son supuestos, dichos, palabrería, bla, bla, bla porque el propósito es solo hacer su show mediático”.

Saben que no hay ningún fundamento con esta denuncia absurda y evidentemente política, aseguró.

Lo único que buscan es ver si levantan las desangeladas y alicaídas campañas de sus candidatos, lo cual es muy lamentable, expresó.

Jacobo Gutiérrez criticó que se aproveche el espacio legislativo para alentar la confrontación y la polarización política.

Aseguró que en todo este tiempo, especialmente en el proceso electoral, nunca han escuchado del gobernador, una expresión ofensiva contra la autoridad electoral, ni ha hecho referencia a un partido o candidato, y tampoco ha hecho campaña en favor de ninguna opción política.

El gobernador ha sido respetuoso de la ley y actúa con un compromiso democrático, sostuvo.

Si alguien está enturbiando el proceso electoral es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde la conferencia mañanera se lanza contra las instituciones, las denosta y las descalifica, manifestó.

El legislador comentó que hoy martes en la mañana el presidente mostró una encuentra electoral, lo que sí fue violentar la legalidad y hacer campaña en favor de un partido.

El gobierno federal si está usando los programas sociales para hacer campaña e incluso lucrando con la campaña de vacunación con el Covid-19, como logro de Morena y del gobierno federal, cuando es una obligación del Estado mexicano, finalizó.