Rocha acusa campaña de odio por videos de Enrique Coppel y Heriberto Félix; Quirino está detrás, dice (video)

Ruben Rocha, candidato de Morena-PAS a la gubernatura de Sinaloa,acusó al gobernador Quirino Ordaz de operar una campaña sucia en su contra, refiriéndose a los videos de los empresarios Enrique Coppel y Heriberto Félix donde apoyan la candidatura de Mario Zamora de la alianza Va por Sinaloa.

Acusó que se trata de una campaña de odio y que no responderán con odio. “Espero, uno, que no cultiven el odio contra nosotros. Dos, que no cultiven las campañas sucias metiendole dinero sucio a aquella alianza del PRIAN. Si se vienen las campañas negras son ellos que le estan metiendo dinero”

Y aseguró que el gobernador encabeza esa campaña. “Lo denunciamos ahora aquí, porque resulta que el gabinete del gobernador Quirino anda en campaña con el candidato Zamora. El Secretario de Agricultura y el candidato exhibiéndose.” Agregó que también el Secretario de Pesca. Y se refirió que también apareció en la página del gobierno un boletín de Mario Zamora.

Acusó también que Coppel Luken y Heriberto Félix tienen cola como empresarios, y están reclamando los privilegios que tenían antes.

“Esos privilegios son los que les desesperan. Se les van. No quieren que se les vayan. Hay que tener presente eso, no pueden declararse impunemente como si fueran los paladines de la democracia y los hombres ejemplares, o que tienen la reserva moral. Tienen cola.” Señaló Rocha Moya en un evento en el distrito 15 el mediodía de este sábado.

“Que quede claro quienes son” agregó: Heriberto Félix formó parte del gabinete de Calderón que dejó un cementerio en todo México.

“No vamos a perseguir a nadie” quiero que se queden aquí los domicilios fiscales de Coppel, remató