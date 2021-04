Pide Morena a Quirino la renuncia de su director de Comunicación por difusión de campaña de Mario Zamora

Por la difusión de información de campaña del candidato del PRI-PAN-PRD, Mario Zamora en el portal oficial del gobierno estatal y el inmoderado gasto en publicidad, la diputada de Morena, Graciela Grijalva Castro, exhortó al gobernador Quirino Ordaz Coppel a pedir la renuncia de su director de Comunicación Social.

Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora cuestionó la publicación en el portal del Gobierno del Estado de Sinaloa de tres notas de campaña del candidato Mario Zamora.

Lo que han catalogado como un error, dijo, demuestra claramente que los encargados de comunicación del Gobierno del Estado también están en la campaña de comunicación de Mario Zamora.

Acusó que desde el “tercer piso” podrían estar haciendo los boletines de prensa del” candidato del PRIAN”.

“La verdad no es un error, lo que es, es un delito electoral, no solo vale la disculpa, si no la renuncia del titular de Comunicación Social”, aseguró la legisladora.

Agregó que el gasto de comunicación social sigue aumentando y auguró que posiblemente este 2021 sea el mayor en los últimos 10 años. Indicó que durante el sexenio de Mario López Valdez, en el 2016, fue cuando más se gastó en publicidad, al ascender a 460 millones pesos, año en el que fue electo Quirino Ordaz Coppel.

Precisó que durante la actual administración estatal, a junio de 2020 se llevan gastados mil 386 millones de pesos en publicidad.

En su intervención el diputado de Morena, José Antonio Crespo señaló que el pretendido “error humano” de la difusión de información en el portal del gobierno estatal, es un “vano intento de tomarle el pelo a la sociedad”, cuando el realidad el pretendido error se repitió en dos eventos más de campaña.

“Deben ser muchos los temores de la derrota, que el PRI y el gobernador ya no simulen ser uno solo; que candidato y gobernador se vistan con la misma propaganda electoral”, expresó.

Crespo López cuestionó que el candidato Mario Zamora ofrezca como estrategia política obra pública a cambio de votos, como la carretera anunciado en Isla del Bosque, en Escuinapa, en donde se anunció que se haría la primera obra púbica en la casilla donde tengan más votos.

El diputado de Morena citó además la entrega de cuatro millones de tarjetas “Puro Sinaloa” cargados con 200 pesos en las principales ciudades por parte del gobierno estatal, lo que consideró bordean la delincuencia electoral, sobre la cual el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, debería mostrar por lo menos la misma atención que le brindan los medios de comunicación.