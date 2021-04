Inicia Rocha Moya segunda vuelta por los 18 municipios de Sinaloa

El candidato a gubernatura por los partidos Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, inició su segundo recorrido por los 18 municipios de Sinaloa este sábado.

Acompañado del líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, con quien en la elección pasada tuvo enfrentamientos verbales el candidato a la gubernatura, comenzó su jornada con un recorrido en el mercadito Rafael Buelna de Culiacán.

Rocha Moya, durante un encuentro con locatarios de dicho mercado, se comprometió a dar solución a las demandas de mejoramiento de la infraestructura del edificio y la seguridad, entre otras.

“Estos edificios están abandonados, este particularmente es un icono de la ciudad, este nació en el 44 por allá empezó a funcionar, tiene muchos años, tiene un arraigo en los sinaloenses, sigue siendo un mercado que le permite a los pequeños comerciantes seguir viendo de él. Necesitan tener un estacionamiento, todas las necesidades las vamos a atender”, dijo.

El recorrido lo realizó también con la compañía de los candidatos a la alcaldía, Jesús Estrada Ferreiro y a la diputación local por el Distrito 15, María Víctoria Sánchez Peña.

Posterior a su visita al mercado, los candidatos se trasladaron a la sindicatura de Aguaruto, de donde es originaria la diputada con licencia María Victoria Sánchez.

Ahí, el abanderado de los partidos Morena-PAS propuso rescatar los helicópteros que están al servicio de los funcionarios del gobierno del estado para convertirlos en ambulancias aéreas, las cuales tendrán como prioridad las comunidades más alejadas del casco urbano, ya que es en estas zonas donde se concentra la población más vulnerable.

“Logremos salvar muchas vidas de los accidentes en las carreteras, porque se mueren muchas veces los accidentados por la falta de oportunidad en la atención, para cuando van por ellos por tierra y cuando regresan ya murieron en la ambulancia, los helicópteros en lugar de andar paseando a los gobernantes y a sus familias hay que usarlos como un programa de emergencias medicas”.

Rocha Moya insistió en los ejes principales de su administración: el combate a la corrupción y una política austeridad, es decir, un gobierno no frívolo, que no haga dispendios y que no gaste en lo que no se necesita, como transporte aéreo de los funcionarios del gobierno.