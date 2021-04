Busca Mario Zamora que sea el Estado quien recaude el IVA a través de modificación de convenio fiscal con la Federación

El candidato a la gubernatura de la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum anunció que buscará una modificación al convenio de coordinación fiscal para que Sinaloa pueda acceder a más recursos pero etiquetados para aplicarlos en espacios públicos como parques, mejoramiento de escuelas, caminos rurales y en becas.

Explicó que este convenio que data de 1980 establece que la Federación cobra el 80 por ciento de los impuestos, el Estado cobra el 15 por ciento y el municipio el 5 por ciento; sin embargo, lo que se buscaría es que Sinaloa cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el IEPS, pero que el retorno del recurso fiscal sea de 40 por ciento para el estado.

En entrevista con reporteros luego de un evento de campaña en el Ejido El Porvenir, en Ahome, dijo que le planteará al presidente de la República lo mismo que hizo él cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, y si así lo decide, antes de erigir en Ley esa modificación, se puede aplicar como un plan piloto de seis meses para medir su eficacia.

“Él fue a dos Conago y le dijo a la Federación, no me des más dinero no te vengo a pedir más, dame responsabilidad. Yo le voy a decir a la Federación hay dos impuestos que principalmente lo generan los sinaloenses, pero que lo cobran la Federación y lo reparte la Federación, el IVA y el IEPS en las gasolinas”.

Mario Zamora expuso que seguramente habrá respuesta positiva del presidente pues al final persiguen el mismo objetivo: ayudar a la gente. “Si lo cobro mejor que usted nos lo quedamos, si usted lo cobra mejor que yo se lo regreso. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer mejor”.

Indicó que para dar mejor destino, “vamos a etiquetar el recurso, que lo audite la Auditoría Superior de la Federación, que lo audite el órgano interno de control y que lo ejecute la Presidencia y lo audite también Presidencia, pero que sea etiquetado para espacios públicos, para mejoramiento de escuelas, para caminos, para becas en Sinaloa”.

Fue lo mismo que él pidió, —dijo— qué sí les garantizo, el de enfrente no lo va a hacer, pero nosotros sí porque sabemos con qué.

“Vamos a poner a prueba (este plan), si no funciona en seis meses pierdo mi oportunidad. Nada más que como yo sí sé cómo hacerle, sé que lo vamos a hacer mejor y entonces sí nos va a liberar muchos más recursos para poder cumplir con muchos otros programas que los sinaloenses necesitan”.