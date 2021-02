Mario Zamora y el PRI, a contracorriente

Faltan muchas cosas por definir, muchas candidaturas, los escenarios apenas se configuran en los partidos, pero las grandes líneas que hoy se aprecian no son muy halagüeñas para el PRI. O para la coalición Va por Sinaloa, como quiera leerse (el PRD ha quedado como una expresión pordiosera de la mejor izquierda y el PAN se ha venido desdibujando desde que le regaló la candidatura a Mario López Valdez).

No hay un liderazgo fuerte. Ni a nivel nacional ni en Sinaloa existe un líder del PRI que marque la línea, imponga su visión y controle con eficacia los mecanismos internos y frente a la elección constitucional. Esta oportunidad la perdió el gobernador Quirino Ordaz cuando no supo manejar el proceso interno y permitió que Mario Zamora se colara por la ventana. No solo perdió el proceso interno, sino también autoridad como líder, cuando la circunstancia se la había puesto en bandeja de plata.

Jesús Valdés, el líder estatal del PRI, fue menospreciado por el gobernador hasta para competir por la alcaldía de Culiacán. Es verdad que tiene negativos y que perdió la elección pasada, pero también que si alguien conoce la estructura del partido porque la ha trabajado, es él. Ahora fue incluido en la octava posición de la lista plurinominal para diputados federales de la primera circunscripción y solo podrá llegar a la cámara si su partido pierde lo suficiente. Así que, alicientes para que el PRI gane, no tendrá muchos. Al contrario.

Aarón Rivas iba a ser el candidato a la alcaldía de Culiacán, eso lo sabía todo el mundo porque el mismo gobernador se encargó de difundirlo. Un poco como para “que no se hagan bolas”, como dijo el clásico. Pero tuvo que meter un emergente porque Aarón declinó dos días antes de que se hiciera la designación. Se presentó a su despacho y le dijo se lo agradezco pero no voy. Le expuso sus razones a medias pero incontrovertibles —apenas Rivas Loaiza sabe qué otros compromisos tiene o qué cuentas pendientes y con quién o quiénes, el caso es que no fue. Y entonces el gobernador decidió lanzar a Faustino Hernández, un político rancio, de la vieja escuela priista y un sombrero de ganadero que nada tiene que ver con el electorado que tendrá que buscar, joven, urbano, que nada sabe de caballos ni de vacas lecheras. Pésima elección. Si hay una plaza que tienes que ganar sí o sí, es Culiacán, pero el gobernador parece que decidió entregarla. Si de verdad estuviera jugando con los números, como afirma, Faustino era el último a elegir.

El PRI da por ganado Ahome, –otra de las plazas fuertes– por el hecho de que Mario Zamora es de allá, por eso mandan por la alcaldía a un ex policía, Marco Antonio Zazueta, otro político sin carisma. También en este caso la decisión fue de última hora porque el gobernador estaba pensando en Bernardino Antelo Esper –cuyo padre es uno de los hombres que se enriquecieron en la corruptísima administración de Malova–, al que finalmente mandó a competir por el tercer distrito local.

Otra plaza importante es Mazatlán, y ahí el gobernador mandó a Fernando Pucheta porque “es el que trae los números”. Y es verdad, Pucheta no ha dejado de trabajar en las colonias y políticos como él siguen provocando en el electorado mazatleco cierta fascinación. El problema que no previó Quirino es que Alejandro Higuera se salió del PAN para unirse a Rubén Rocha –una fisura en el barco de la coalición prianista que puede hacer agua hasta hundirlo–, y desde donde ande hará todo lo posible para que Pucheta no regrese a la presidencia municipal. Es la plaza más complicada de descifrar, no se sabe hacia dónde jalará el Químico ni quién será el candidato o la candidata de Morena.

El bono que trae Rubén Rocha será lo más difícil de remontar para el PRI y para Zamora por varias razones. Mario no trae un discurso que vaya a invertir las tendencias y es más bien, plano. No hay encuesta en que la coalición Va por Sinaloa salga arriba. Rocha, solo, ronda el 29 por ciento de las preferencias en promedio y es casi seguro que se le sumen los votos del PAS, que no anda en menos del 7 por ciento y puede ser que más.

La guerra sucia no estará presente en esta elección y qué bueno. Por lo menos no en la magnitud en que la vimos en 2010, cuando compitieron Malova y Jesús Vizcarra. Los dos aspirantes convivieron en el Senado de la República y hasta se han hecho favores. Se verán como competidores, no como enemigos y esto favorece a que las tablas no se muevan mucho, lo cual conviene a Rocha.

Bola y cadena

LA PANDEMIA JUGARÁ SU PAPEL en esta elección y eso también beneficiará al candidato de Morena porque la gente estará menos predispuesta reaccionar ante tales o cuales discursos, algo que los académicos llamarían “atonía”. Las restricciones impedirán actos masivos y la contienda será básicamente a través de los medios y las redes sociales.

Sentido contrario

NUNCA CREÍ EN LA AUTONOMÍA de la fiscalía estatal, como tampoco creo en la autonomía de la fiscalía general. Son parte de un mismo sistema y el poder ejecutivo sigue siendo, allá y acá, tan fuerte y tan determinante como antes. Pero casos como el de los ex funcionarios de Malova, sobreseídos a petición misma de la fiscalía, o como el del comandante Níquel, acusado de distorsionar el escenario del asesinato de dos jovencitas en Sanalona, rayan en la abyección. Qué lástima.

Humo negro

RÍODOCE RECIBIÓ INFINIDAD de felicitaciones por sus 18 años cumplidos. La verdad fue muy estimulante, algo que refuerza el compromiso original, refrendado cada semana, en cada línea que se escribe y cada nota que se investiga. De nuevo un millón de gracias.