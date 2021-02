Aumentan 300% rescates de mujeres víctimas de violencia doméstica en 2020 en México

En 2020, los rescates de mujeres víctimas de violencia doméstica en el país aumentaron 300 por ciento y cuatro de cada 100 mujeres reportaron intentos de feminicidio.

La Red Nacional de Refugios (RNR) informó en el “Boletín Informativo Violencias contra las mujeres, niñas y niños en 2020: datos y testimonios”, dado a conocer este viernes, que el año pasado, caracterizado por la pandemia de COVID-19, ha sido uno de los más violentos, ya que más de 3 mil mujeres, niñas y adolescentes murieron por razones de género.

“México enfrentó un 2020 en donde el machismo y la impunidad cobraron la vida de más de tres mil mujeres, niñas y adolescentes. Uno de los años más violentos, en el cual, las violencias contra las mujeres por razones de género tuvieron los índices más altos debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias”, detalló.

“La pandemia por COVID-19 no detuvo las violencias contra las mujeres, al contrario, la Red Nacional de Refugios (RNR), atendió a través de sus espacios de atención y protección, vía telefónica y redes sociales, a 46 mil 514 personas, lo que representa un incremento del 39 por ciento respecto al año anterior”.

📢Compartimos Boletín informativo de la @RNRoficial en él encontrarás datos de las violencias y testimonios que reflejan que las violencias NO están contenidas

🔺4 de cada 100🚺tuvieron intentos de feminicidio

🔸"Mi hija dijo:aquí no nos encontrará”

👉🏼https://t.co/LWhmoVJ9vT pic.twitter.com/7j1lMwsu7n — Red Nacional de Refugios, AC (@RNRoficial) February 4, 2021

Añade que ante el aumento de las violencias machistas, decenas de mujeres tuvieron que huir de sus hogares para salvar sus vidas y las de sus hijas e hijas, lo que acrecentó un 300 por los rescates realizados por la RNR en 2020, en comparación con 2019, siendo la Ciudad de México, Estado de México y Puebla las entidades en donde se presentaron el mayor número de casos.

“Como parte de las acciones integrales e intersectoriales de la RNR, se acompañó de forma especializada a 15 mil 692 personas en redes sociales y líneas telefónicas, reflejando un aumento del 31 por ciento en comparación a 2019. La Ciudad de México, el Estado de México y Guanajuato fueron las entidades que reportaron más casos de apoyo, sumando en conjunto 46.54 por ciento de las atenciones”.

En el documento, la RNR señala que pese a las denuncias de violencia doméstica, las autoridades no actuaron.

“En México las mujeres deben enfrentar la impunidad y violencias institucionales al intentar acceder a la justicia y seguridad, dos de cada 12 mujeres que solicitaron acompañamiento a la RNR ya habían pedido apoyo a una instancia gubernamental pero no recibieron la atención esperada. Muestra clara de la revictimización y la falta de estrategias articuladas”, indicó.

En el reporte se recogen testimonios de víctimas, los cuales de acuerdo al RNR, muestran las fallas del Estado para proteger a las víctimas de la violencia.

“Tengo miedo, fui a extender mi orden de protección, la abogada me pregunto si ya me había golpeado de nuevo, le conteste que no, me dijo que entonces no podía renovarlas…necesito llegar golpeada o que me mate para que me las den, te das cuenta de que no es cierto que te apoyan si denuncias” (mujer de 28 años, beneficiaria de Refugio de la RNR)”, se menciona en el boletín.

“Este testimonio refleja la falla del Estado, que tiene la obligación de detener cualquier posible situación de riesgo, no se debe esperar a que la vida de una mujer esté comprometida o haya evidencias físicas, recordemos que los feminicidios son el resultado de una serie de violencias que se minimizan e invisibilizan, cientos de veces por las propias autoridades y un sinfín de casos son testigo de esta falla”, agregó.

“Otro reflejo de la impunidad en México es que el 27 por ciento de los agresores de las mujeres que solicitaron apoyo a la RNR tenían antecedentes penales y el 29 por ciento usaban armas de fuego. Aunado a que el 14 por ciento contaba con vínculos militares o políticos, lo que limita la posibilidad de que las víctimas puedan solicitar ayuda”.

Añade que el 75.41 por ciento de las mujeres que se comunicaron con la RNR informaron que sus esposos, exparejas o novios les violentaron. El 29.37 por ciento informó que sufrieron agresiones psicológicas, 33.50 por ciento físicas, mientras dos de cada 10 mujeres detallaron haber sido víctimas de todos los tipos de violencias, entre ellas la sexual, económica y patrimonial. De septiembre a diciembre de 2020, cuatro de cada 100 Mujeres reportaron intentos de feminicidio.

“En los espacios de protección y atención se detectó que las niñas y niños habían sufrido diversos tipos de violencias entre ellas: física con un 27.94 por ciento, psicológica con 28.36 por ciento, patrimonial con 21.24, trata infantil con 16.50 por ciento y sexual con 5.65 por ciento”.

La Red Nacional de Refugios indicó que cuenta con 75 espacios de protección y atención a nivel nacional, que durante 2020 incrementaron sus atenciones 44 por ciento, en comparación a 2019, acompañando de forma integral y especializada a 30 mil 822 mujeres, niñas y niños, restituyendo sus derechos, promoviendo el empoderamiento y creando proyectos de vida libres de violencias.

“Las violencias afectan a las mujeres, niñas y niños en todas sus diversidades, 4 de cada 100 mujeres que recibieron atención integral en los espacios de protección de la RNR son extranjeras, 2 de cada 100 mujeres son de comunidades indígenas y, una de cada 100 mujeres es migrante. Lo que refleja la importancia de crear estrategias intersectoriales de atención que tengan como eje la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad”.