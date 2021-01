Desconoce PT Sinaloa reunión entre Rocha Moya y Mario González

La reunión que ha sido convocada por el diputado local, Mario Rafael González Sánchez con el precandidato a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y la militancia petista, es desconocida por el Comité Directivo Estatal del PT Sinaloa, anunció el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara.

Luego de que, el legislador local convocara a los militantes del PT a sostener un encuentro con el precandidato o bien, con el coordinador de su campaña, el Partido del Trabajo turnó un oficio dirigido a toda la base militante con el fin de aclarar que, tal evento no es oficial ni es organizado por el partido por tanto, no es válido para la asignación de candidaturas.

Leobardo Alcántara hizo el llamado a que no dejaran engañar por la convocatoria, sobre todo, lo dirigió al precandidato, Ruben Rocha Moya, puesto que, a través de la supuesta convención no se puede designar a candidatos ya que va en contra de los estatutos del partido.

Además dijo que, de acuerdo al procedimiento electoral vigente, al PT se le fue asignada una mujer para candidata a la gubernatura del estado y tal disposición no ha cambiado en cumplimiento a los principios de paridad de género promovidos por el INE.

“La convocatoria dada a conocer por el diputado Mario González no tiene validez al interior del PT, es contrario a nuestros estatutos, no se deje engañar, ellos pertenecen al PT y son enviados por la mafia del poder para desvirtuar el movimiento de la Cuarta Transformación no se deje sorprender”, manifestó.

El PT Sinaloa aún se encuentra en proceso de elección de sus candidatos rumbo al proceso electoral del 2021 y tales actividades están siendo convocadas de forma oficial por el Comité Directivo Estatal.

Por tal acción, se procederá a denunciar al diputado Mario Rafael González ante la instancia interna del partido correspondiente, en caso de que, se encuentre afiliado al PT.