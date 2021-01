Reclama Morena opacidad e impunidad en el gobierno estatal

La impunidad en el caso de los “colchones podridos”, en los desvíos de los secretarios de Salud y Administración y Finanzas en el sexenio de Mario López Valdez y la opacidad en la compra del edificio Homex, fueron reclamados por diputados de Morena a la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Yan Rubio.

Durante la comparecencia virtual, organizada por el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, los diputados del Grupo Parlamentario de Morena fueron insistentes en criticar la actuación de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas por considerar que el actual gobierno estatal ha administrado los recursos con opacidad.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta Zazueta, aseguró que el gobierno estatal frente a escándalos de corrupción, ha terminado perdonando a los implicados y no ha dado explicaciones de esa indolencia y complicidad.

El diputado de Morena citó los casos específicos del fallecido exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien reconoció el desvío de 14 millones 775 mil pesos, pero el gobierno estatal aceptó que pagaran solo 7 millones de pesos en tres cómodos pagos; el caso de los “colchones podridos” en el cual sigue sin explicarse quién ordenó la compra y distribuyó los materiales en mal estado; y el caso de Armando Villarreal Ibarra, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa presentado formalmente a los tribunales, acusado de desviar recursos federales por 293 millones de pesos.

Señaló que los dictamines técnicos de la Secretaría de Transparencia y Rendición están teniendo más poder que los emitidos por la Auditoría Superior del Estado para” tumbar” los del delitos que pudiesen derivar en cárcel para los funcionarios involucrados en actos de corrupción.

La funcionaria estatal argumentó que el mandato de la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas es preventivo, investigación y sanción, y que durante la presente administración al enfatizado en la prevención para inhibir los actos de corrupción.

“El combate a la corrupción es la suma de voluntades, no se pueden cambiar las cosas en un día. Los casos de penas y judiciales es solo una línea de acción y por ahí no nos toca operar, pero en nuestro caso sí hemos sancionado”, respondió Yan Rubio.

Precisó que en el caso de los “colchones podridos” la investigación ha concluido, y actualmente la secretaría está enfocada en la preparación de un informe sobre presuntas responsabilidades para para posteriormente canalizar el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves tanto de funcionarios como particulares involucrados.

En tanto en el caso del exsecretario de Administración y Finanzas se está a punto de terminar la investigación y notificado a los involucrados, indicó.

En su intervención la diputado de Morena, Francisca Abelló Jordá, señaló que el edificio de Homex se adquirió en 174 millones de pesos para mudar oficinas públicas estatales, pero a la fecha se le han invertido 508 millones de pesos en la remodelación todavía no cumple el propósito y todavía se tienen programado 50 millones de pesos adicionales.

Por la millonaria inversión realizada después de la compra, expresó, cualquier puede pensar que el gobierno estatal fue engañado en cuanto las condiciones del inmueble, pero confirma la presunción de una operación poca clara.

“Un dineral que se ha tirado a la basura”, bajo un esquema de compra que no fue licitado, en lugar de construir un edificio propio, manifestó.

Yan Rubio manifestó que también lamenta la compra del edificio de Homex, por lo cual se está haciendo una investigación sólida y ya está en preparación para que inicie el procedimiento y se impongan las sanciones que conforme a la ley correspondan.