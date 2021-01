La sociedad no quiere darle todo el poder a un político, a un partido ni a un caudillo: Goicoechea

De manera inédita, los enemigos históricos que protagonizaron campañas políticas, discursos radicales, conservadores y de izquierda decidieron unir fuerzas en diciembre pasado para derrocar a Morena del poder. PRI, PAN y PRD formaron una alianza y con ellos una avalancha de descalificaciones y críticas que se han dado a la tarea de responder, cada uno desde su trinchera.

Lea: Partidos en Sinaloa: en el exterior alianzas, coaliciones.. al interior, la guerra con todo https://bit.ly/3bSUEmM

En el caso del Acción Nacional en Sinaloa, uno de los panistas que sale a dar la cara es Emilio Goicoechea Luna.

El dos veces candidato del PAN por la gubernatura de Sinaloa (1992 y 1998), miembro de Acción Nacional desde 1970, ex diputado federal y ex embajador de México en Canadá, entre otras carteras que ocupó en el CEN blanquiazul, apoya la fusión de los tres partidos y asegura que está dispuesto a tolerar las críticas que se hagan, pues por encima de éstas se encuentra el bien de México.

“Ante la necesidad de salvaguardar las instituciones democráticas que hemos creado, es mucho más importante el lograr defender a México de los excesos políticos, y particularmente de quienes quieren concentrar el poder (…) de la 4T y López Obrador, que el hecho de que me critiquen porque ando con el PRI”, sostuvo.

Admitió que en un principio se opuso, pero vio lo que se puede ganar y se puede perder.

“Me opuse en un principio, pero cuando comencé a ver lo que se puede ganar o lo que se puede perder si dejamos a López Obrador y a la 4T y secuaces, seguir caminando y destruyendo instituciones de México y empobreciendo al país, el costo es mucho mayor al no unirnos al que fue nuestro enemigo”, explicó.

Dijo que la elección pasada fue el reflejo indiscutible del hartazgo de la sociedad, “pero gran parte de la sociedad también se ha dado cuenta de que cometieron un grave error al haber dado todo el apoyo a un solo partido, como fue Morena en su momento”.

Hay varios dichos que tienen una gran experiencia y conciencia en la sociedad, por ejemplo, uno de ellos es que a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos por las mismas razones, expuso.

Cada día se empodera más la sociedad, y lo que nadie quiere es darle todo el poder ni a un político, a un partido ni a un caudillo.

“Los ejemplos, no en México solamente, sino en el mundo han sido desastrosos, cuando un partido…en México lo vivió por el PRI, cuando un partido llega a tomar todas las posiciones, se vuelve autoritario”.

Lo comenzamos a ver ya con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las declaraciones de esta mañana, dijo, de acabar con los organismos independientes que se crearon para evitar la concentración del poder.

El panista mazatleco dijo que es necesario que el poder regrese a la sociedad para que pueda generar sus principios y contrapesos, y que el gobernante en turno se comporte y juegue con las reglas que se han creado durante tanto tiempo.

—¿Y a esto le están apostando al haber cedido a la alianza con el PRI y PRD?

—Después de haber vivido tantísimos años con la hegemonía, lo que no queremos es otro PRI, peor, porque si nos quejamos del PRI, Morena está mucho peor de lo que fue el PRI en el pasado, seguramente las condiciones son distintas porque en el pasado tampoco se conocía mucho, hoy con los medios que tenemos y la tecnología que ha avanzado, hoy nos damos cuenta la mayoría de los mexicanos de lo que pasa.

Esta es la fundamentación de la alianza, “espero que no nos hayamos equivocado”, expresó.

AMLO peor que Luis Echeverría

Sobre la alianza PRI-PAN-PRD, dice que no es nuevo, que en la historia hay todos los ejemplos que se han dado de dos enemigos que tienen un enemigo en común y se vuelven amigos para tratar de derrotar al otro, “entonces eso ni es nuevo, y lo que queremos es no desaprovechar esta oportunidad para que la oposición junta se pueda unir”.

Goicoechea Luna sostuvo que la intención es evitar que la administración de López Obrador deje consecuencias peores a las que dejó Luis Echeverría en su momento.

—¿Está comparando la gestión de López Obrador con la de Echeverría?

—Pues sí, es mucho peor esta…mucho peor, mucho peor porque si bien es cierto que en aquella ocasión no había los equilibrios que tenemos hoy y las instituciones que generamos a partir de Echeverría, también es cierto que hoy lo que ha comenzado a decidir con López Obrador eso nunca pasó con Echeverría, este es un gobierno de ocurrencias, las ocurrencias son diarias, no tiene noticias el presidente y saca una ocurrencia y le genera un daño al país. Tienen ese impacto.

Ahora, las consecuencias de los errores y las ocurrencias de la actual administración no se pueden todavía medir, consideró. “Cuando minas una institución, las consecuencias se dan a través del tiempo, entonces, instituciones que hemos creado a través del tiempo, con tanto trabajo y esfuerzo, de tantos mexicanos, incluso con sangre, este señor de un día para otro, no tiene nada qué informar, simplemente vuelve a tener ocurrencias de desbaratar todas las instituciones (…)y sigue echándole la culpa a la corrupción y que salen muy caras”.

Pero la realidad es otra, señaló, es una concentración del poder, las instituciones se hicieron para que la sociedad civil se involucrara en lo quehaceres institucionales, fuera de los partidos políticos.

Y eso es lo que le molesta al presidente, porque para eso se hicieron, para que nadie tuviera el control, agregó.

Ni bien ni mal de Rubén Rocha

Goicoechea Luna se enfrentó a Rubén Rocha en el proceso electoral de 1998. Ambos candidatos a la gubernatura de Sinaloa perdieron ante el priista Juan Millán Lizárraga.

A casi 23 años de distancia de aquellas elecciones, el panista declina emitir una opinión del ex rector de la UAS.

“No voy a hablar ni bien ni mal de él, no debe importar quién es el candidato de Morena. No queremos simplemente destruir o criticar un candidato. Lo respeto, no somos amigos, somos conocidos”, dijo.