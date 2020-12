Estados no podrán adquirir vacunas contra el Covid-19: Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud Federal, aclaró que por ley los estados están impedidos para realizar compras de vacunas contra el Covid-19.

“La Ley General de Salud estipula particularmente en su título 8 sobre prevención y control de enfermedades y, en especial, los artículos 135 y 144 que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud el organizar las medidas de prevención y control con la colaboración de las autoridades sanitarias estatales. Asimismo, el título 10º establece la acción extraordinaria en materia de salubridad general y existen una serie de disposiciones sobre las intervenciones o los grupos de intervenciones que se pueden ejecutar para este propósito”, explicó durante la conferencia vespertina del pasado jueves.

“Hay toda clase de elementos, desde la ética, yo diría en sentido estricto desde el sentido común y desde luego de la ley, que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para los ciudadanos del mundo, incluido desde luego del propio país o en cada estado de cada entidad federativa. Entonces, no, no es posible”.

En Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dio a conocer la creación de un fondo de 50 millones de pesos para adquirir la vacuna contra el Covid-19, de los cuales 20 se obtendrán de la venta de la Casa de Gobierno y el el resto se buscaría en la iniciativa privada y organismos de la sociedad civil.

Incluso el mandatario estatal se reunió con el embajador ruso en México, Viktor V. Koronelli, para buscar un canal de comunicación directo con el gobierno ruso para en caso de que el número de vacunas que destine el gobierno federal a Sinaloa resulte insuficiente, poder comprar una dotación directamente.