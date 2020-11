Morenistas transforman informe de síndica procuradora de Mazatlán en acto anti-‘Químico’

El otro “cambio verdadero” de Morena en Mazatlán

Elsa Bojórquez Mascareño, síndica procuradora del Ayuntamiento de Mazatlán, se estaba tomando fotos políticas con los morenistas opositores del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico Benítez, cuando Ríodoce le recordó que no había incluido en su segundo informe de actividades la anunciada solicitud de licencia del Químico, para el 15 de diciembre.

El alcalde de Mazatlán, quien aspira a la candidatura de la gubernatura del estado por Morena, anunció la semana antepasada que pedirá licencia el 15 de noviembre.

Ataviada con un vestido verde, la fiscal, hizo un alto en su “sesión” de fotos y respondió categórica: “Eso que lo hagan los regidores”.

Acababa de brindar su segundo informe de actividades y había desgranado un rosario de irregularidades de la administración del Químico Benítez, y el “aplausómetro” había marcado seis arengas en contra el alcalde de Mazatlán, quien presume representar el gobierno de la cuarta transformación.

El informe, realizado el jueves 19 de noviembre en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, se convirtió en una protesta política contra el Alcalde.

“Respeto a la síndica procuradora; alto al acoso político y laboral del Químico Benítez”, rezaba una manta en una de la paredes del inmueble.

Otra de las mantas de protesta, desde la pared, parecía tirarle pullas políticas a la supuesta simulación del Químico: “Morena, la esperanza de México; comité del cambio verdadero, Mazatlán, Sinaloa, ‘sólo el pueblo salva al pueblo’”.

Teniendo la manta del “cambio verdadero” como fondo, se tomaron la foto con sus brazos izquierdos en alto, entre otros morenistas, Marsol Quiñónez y Raúl Carvajal, ex funcionarios del gobierno municipal, una que renunció al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, mientras que el otro fue despedido por su entonces jefe político para dar cabida a los prianistas.

Así, el segundo informe de actividades de la síndica procuradora de ser un evento oficial amenizado tanto por el himno nacional mexicano como por el himno oficial de Sinaloa, se transformaría en un acto político de Morena.

“Mexicanos, al grito de guerra…”, habían cantado solemnemente.

“Y el himno qué culpa tiene, Quirino”

A diferencia del Químico Benítez que en todos sus eventos ameniza con el corrido a Mazatlán, de José Alfredo Jiménez, la síndica procuradora amenizó con el himno nacional y el himno oficial de Sinaloa, de la autoría de Faustino López Osuna, quien estuvo presente en el informe de la fiscalizadora.

“Es muy justo y de acuerdo con la síndica procuradora de servir a Sinaloa, en este caso este himno se hizo para los niños de Sinaloa y para todos los sinaloenses y ella defiende estos valores y a uno lo enaltece”, dijo López Osuna, cuando se le preguntó qué sentía escuchar su himno en dicho evento.

Faustino López Osuna se indigna cuando recuerda que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, dejó de cantar el himno oficial de Sinaloa, en sus actos oficiales.

“Soy apasionado, porque yo no creo que los sinaloenses tengamos sangre de atole en las venas”, advierte el compositor sinaloense.

-Cómo ve los valores de la democracia que defiende la síndica procuradora- se le pregunta a López Osuna.

-Definitivamente que se están volviendo a dar brillo, lustre, los habían opacado muchos los que saquean el erario, pero yo creo que estos valores son inmortales como el pueblo de Sinaloa es inmortal. Entonces estos valores seguirán. Los demás seguirán, los falsos políticos y demás, no, pero es muy importante conservar estos para las generaciones venideras, definitivamente.

-Recuérdeme el contexto en que surge el himno oficial de Sinaloa…

-Se convocó a nivel nacional en 2011. Fue un concurso donde participamos 47. Y se hizo en Guadalajara, yo no sabía. Entonces en 2011 se hizo y el 2013, dos años después, no sé por qué, pero se estrenó, lo aprobó el Congreso del estado en el 2013.

-Cuando Mario López Valdez ( Malova ) gobernaba Sinaloa…

-Sí. A lo mejor esta administración como es anti-malovista, por eso no ha dejado que se toque el himno en los actos oficiales. En los actos oficiales de Quirino no lo tocan

-¿A qué atribuye usted esta postura política?

-A un pique personal de él (Quirino) con Malova. Y creen que como se hizo cuando en el Gobierno de Malova… está loco. Es de Sinaloa, no es de ningún gobernante. Y no me dio ni un cinco Malova. Ni le pedí nada, lo compuse porque soy sinaloense y quiero a mi tierra.

-Se dice que usted era muy amigo del padre del gobernador Quirino

-Sí. Y el padre de este gobernador me respetaba, porque nunca le pedí ni un cinco, cuando fui delegado de Infonavit y él era contratista. “Mi amigo”, me dijo, hasta su muerte. Este gobernador no lo sabe.

-¿Qué más le dijo su amigo Quirino Ordaz Luna?

-Me dijo: “no sé qué quiere ser usted en la vida, pero es la primera vez, en quince años, que no me piden dinero (el moche del 10 por ciento)”. “¡Soy su amigo!”, me dijo. Eso me dijo el arquitecto. Y lo sostengo, siempre…

-Y ahora el hijo de su amigo no quiere el himno oficial de Sinaloa…

-Por eso, y no sé quién le calentó la cabeza de que yo tengo algo qué ver con Malova. Corrieron esa voz de que el himno se vendió a Malova, para desprestigiarme. Y el himno qué culpa tiene. Aparte de ser falso, es una calumnia, de esos ¡políticos miserables, rateros, rateros!

-¿Lo desprestigiaron los políticos de la administración de Quirino?

-Sí. Se sienten dueños de Sinaloa, dueños del patrimonio, dueños de su cultura, dueños del presupuesto. Son seres humanos que tienen que irse ya, en cuanto terminen, se acabó. Y que vengan otros mejores.