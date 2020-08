En caso de Javier Valdez, lo más justo es un ‘juicio oral’: Griselda Triana

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez Cárdenas, consideró que por el asesinato de su esposo, lo justo es que haya un juicio oral y no un procedimiento abreviado.

Añadió que Juan Francisco “P”, el Quillo, quien el pasado miércoles 26 de agosto rechazó un procedimiento abreviado y decidió enfrentar un juicio oral por el asesinato del fundador de Ríodoce, ocurrido el 15 de mayo de 2017, fue el responsable de detonar al menos una de las armas que mataron a su esposo.

“Hay que recordar que estamos hablando de una de las personas que detonó las armas, al menos una de las armas que asesinaron a Javier, entonces yo creo que no se puede medir con la misma vara que al otro participe, el Koala, que fue únicamente el chofer que conducía el automóvil, su nivel de participación es otro, yo creo que en medio de tantas injusticias lo más justo es un juicio para Javier”, expresó Triana.

Manifestó que “es un avance el hecho de que al menos se haya dejado asentado que sí se va realizar una audiencia intermedia, que (la defensa y el acusado) no estuvieron de acuerdo con el ofrecimiento de la Fiscalía para un juicio abreviado, es eso es lo que hay que destacar que en poco tiempo se pueda reagendar la audiencia y pueda dar inicio la audiencia intermedia”.

El pasado miércoles estaba programada la audiencia intermedia contra el Quillo, pero no se pudo llevar a cabo por problemas técnicos.

La audiencia no fue presencial por la pandemia de Covid-19 y todos los intervinientes estuvieron enlazados por videoconferencia, y no hubo público ni periodistas que la presenciaran.

El Quillo se encontraba enlazado desde el penal federal de Guasave donde está recluido y hubo problemas con la conexión a internet por lo que la audiencia intermedia no se pudo celebrar.

Al iniciar el Juez Edgar Rafael Amador dijo al acusado y a su abogado, Miguel Rochín, que esta era la última oportunidad que tenían para celebrar un procedimiento abreviado en el que el Quillo obtendría una sentencia reducida.

El abogado dijo que no aceptarían la terminación anticipada porque la condena que les ofreció la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión no era atractiva para el imputado.

En la audiencia quedó establecido que ya no se buscará una forma de terminación anticipada sino que enfrentará un juicio oral.

El Fiscal Manuel Granados; y el representante victimal, Baldomero Mendoza, señalaron que estaban en condiciones para celebrar la audiencia intermedia.

El Quillo manifestó al Juez que tenía problemas con la conexión y escuchaba entrecortado y la imagen se congelaba.

El Juez pidió verificar y una persona del área técnica del penal de Guasave dijo que ya se habían enlazado a otras audiencias sin problemas pero en esta estaba fallando el internet.

Debido a los problemas técnicos el Juez propuso reprogramar la audiencia.

De celebrarse en esas condiciones, señaló, el acusado queda en desventaja y se vulnera el debido proceso.

Mencionó que el acusado tiene derecho a escuchar, participar y hacer uso de la voz en las audiencias y con los problemas técnicos que había no se garantizaba.

Propuso que para la siguiente audiencia el Quillo sea trasladado del penal de Guasave al Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán para que con la tecnología con la que cuentan ahí, sea enlazado.

La reprogramación, explicó, es para evitar que después haya una reposición de la audiencia porque no se garantizó su derecho a manifestarse.

Tanto el abogado defensor como los fiscales y los representantes de la víctima estuvieron de acuerdo en que se reprogramara.

El Juez indicó que se tratará que la audiencia se programe lo más pronto posible, sin que pase de 15 días.

Esta es la sexta ocasión que la audiencia intermedia se difiere. La primera vez que se programó fue en enero de 2019 y desde entonces se ha diferido.

El 27 de febrero pasado se celebraría la audiencia intermedia, del Quillo y el otro acusado, Heriberto “P”, el Koala.

Ese día el Koala aceptó la responsabilidad y en un procedimiento abreviado fue sentenciado a 14 años ocho meses de prisión.

Al Quillo ofrecieron una pena de 20 años ochos meses y la rechazó porque quería una sentencia igual a la de su cómplice.

La Fiscalía dijo en esa audiencia que las condenas eran diferentes por el nivel de participación que tuvieron, el Koala el conducía el vehículo en el que circulaban los sicarios y el Quillo disparó a Javier, junto con Luis Idelfonso “P”, asesinado en Sonora.

La audiencia intermedia para el Quillo se programó para el 25 de marzo pero debido a que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió actividades no pudo celebrarse y se agendó para el miércoles pasado cuando de nueva cuenta fue diferida.

Griselda Triana lamentó que se haya diferido la audiencia contra el Quillo nuevamente y se tenga que reprogramar una séptima.

Mencionó que el sistema penitenciario debe evitar que se presenten problemas tecnológicos como los del miércoles pasado que solo alargan el proceso penal.

“Lo que me preocupa es que el Poder Judicial y el sistema penitenciario no toman medidas preventivas en cuanto a las cuestiones técnicas, que no se revisen con debida anticipación, que las cuestiones técnicas no estén resueltas, no te puedes ir a una audiencia y que el imputado, en este caso el Quillo, no tenga garantías de que pueda tener una videoconferecia con todas las cuestiones técnicas subsanadas, estas son cosas que se tienen que subsanar”, expresó.

La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, comentó que el nuevo diferimento de la audiencia va en detrimento del derecho de las víctimas a una justicia pronta y expedita.

Lo destacable de la audiencia del miércoles pasado, indicó, es que por lo menos ya se dejó en claro que no habrá procedimiento abreviado sino juicio oral.

“Finalmente las partes llegaron con una postura única de irse a juicio y de no irse a un juicio abreviado que obviamente eso hubiera sido terrible, quizás dentro de todo esto, lo bueno es que se hubo un consenso, un acuerdo que se vaya a juicio este proceso en contra del Quillo; lo único que nos queda es esperar que realmente la audiencia se pueda llevar lo más pronto posible y evitar que se sigan prolongando estas audiencias que ya se han diferido por varias ocasiones”, mencionó.

Cuestionó que el sistema penitenciario no generó las condiciones técnicas ideales previo a la audiencia y que no se hayan previsto este tipo de situaciones sobre todo porque la audiencia ya estaba programada como virtual.

Por el asesinato de Javier la Feadle todavía tiene pendiente de ejecutar la orden de aprehensión contra Dámaso López Núñez, el Minilic, a quien acusan de ordenar el homicidio.

El Minilic está preso en Estados Unidos y la Feadle pretende extraditarlo a México para que enfrente el proceso penal por el asesinato.

Artículo publicado el 30 de agosto de 2020 en la edición 918 del semanario Ríodoce.