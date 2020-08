Pío López Obrador habría recibido dinero para la campaña de Andrés Manuel, revela video de Loret

Los videos donde presuntamente el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador aparece recibiendo dinero para la campaña, por parte David León quien tras desempeñarse como titular de Protección Civil, fue nombrado por el madatario como director de la distribuidora de medicamentos del Estado.

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió de David León, al menos en un par de ocasiones, en 2015 paquetes con lo que Carlos Loret asegura, era dinero en efectivo, para reforzar la operación de Morena en Chiapas, y con mira a la elección de 2018.

En un video de Latinus, el periodista Carlos Loret muestra ambas grabaciones, asegura que las tomó el propio David León y en donde se observa que Pío recibe los paquetes, uno en un restaurante y otro en su propia casa. No hablan abiertamente de las

cantidades.

“Aquí te traigo 400”, se le escucha decir en una de las grabaciones. “Hazle saber al Licenciado que lo estamos apoyando”, también dice León.

Entonces, Pío era operador de Morena en Chiapas. Discuten sobre si AMLO se dará cuenta o no del apoyo, si se dará cuenta del apoyo en sus mítines cuando hay audio y templete.

En su cuenta de Twitter, David León respondió ante el señalamiento, que fue el video debe tener aproximadamente 5 años de antigüedad. De noviembre de 2013 a noviembre de 2018 yo fui consultor, no servidor público.

“Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”.

Después escribió: “En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX , no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx”.

Pío López Obrador no ha emitido postura, al menos desde su cuenta de Twitter, con casi 20 mil seguidores.

La grabación se da a conocer en la misma semana en que un video filtrado muestra sobornos millonarios a funcionarios del Senado cercanos a legisladores panistas en el contexto de la reforma energética. Emilio Lozoya asegura en su declaración que hubo siete entregas como esa, con maletas llenas de dinero. Con información de El Universal.