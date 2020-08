Sigue plantón en Pemex ante falta de solución al subsidio del diesel marino en Mazatlán

El miércoles 12 de agosto, la larga fila de tráilers estacionados buscando la entrada de la Planta Pemex La esperanza, era el reflejo fiel de que la primera reunión de los funcionarios de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) con los pescadores inconformes no había dado buenos frutos.

El 11 de agosto, un día antes, los pescadores de altamar de Mazatlán, se habían apostado a la entrada de las instalaciones de Pemex, en demanda de subsidio del diesel marino para la flota de barcos camaroneros del puerto.

La tarde del 11, cinco pescadores en representación de los inconformes, se reunieron con Bernardino Muñoz Reséndez, director general de Planeación, Programación y Evaluación de Conapesca, para dialogar y encontrar una solución justa a la demanda planteada de subsidio del diesel marino.

Los representantes de los pescadores salieron de la reunión con las manos vacías como habían entrado, sin la respuesta a la demanda del subsidio del diesel marino, pero con la promesa de que Raúl Elenes Angulo, titular de Conapesca, los atendería la semana entrante en una mesa de trabajo.

Uno de los pescadores presentes en la reunión de plano no pudo callarse su indignación y les dijo su verdad: “Tienen dos años que llegaron a Conapesca y todavía no terminan de acomodarse, mientras nosotros no tenemos trabajo”.

El 11 de agosto, Conapesca difundió un boletín de prensa donde aseguraba: “Conapesca escucha y atiende las necesidades de los pescadores de Mazatlán, ante el próximo inicio de la zafra camaronera”.

Los tráilers estacionados a lo largo del Libramiento Luis Donaldo Colosio, reflejaban la cruda realidad y la manera de escuchar y atender de los funcionarios de Conapesca, las necesidades de los pescadores de Mazatlán.