Sinaloa: del tour bicicletero a la cúspide de contagios

Con más de 40 mil muertos por Covid, México se coloca como uno de los países más afectados por la pandemia que ahoga al mundo. Que se había “domado” sabíamos era parte de esa retórica que seduce a los gobernantes, sean del color que sean, si hablan con elocuencia o hablan mocho: les encanta disfrazar la realidad, torcer los datos, mentir, jugar con la opinión pública aun en la tragedia. “Aplanamos la curva” ha sido parte del mismo discurso. El “quédate en casa”, si bien sirvió de algo pudo ser más eficaz con buenas medidas económicas y de orientación, que fueran más allá del “lávate las manos”, “estornuda sobre el brazo”, “guarda tu distancia”…

Una de las razones de que los países europeos estén venciendo a la pandemia es que sus gobiernos hablaron con la verdad. Esto mismo se refleja en el estado de Nueva York, donde el gobernador y también el alcalde de la ciudad enfrentaron la realidad, muy distinto a lo que ocurre en otros estados de la Unión Americana, donde se observa un repunte en los contagios y muertes, ubicando a los Estados Unidos como el país más golpeado por el virus.

Ahora, en el corazón de la pandemia –se van a cumplir cinco meses de haberse registrado el primer caso—y sin que se vea claro dónde estamos, el gobierno ha estado dando bandazos a pesar de que la experiencia de otros países –esa era una de las ventajas de prolongar la curva de contagios—muestra rutas de éxito para enfrentarla, pero también de fracaso. Reabrir sectores económicos no esenciales ya estaba probado que era de altísimo riesgo, sin embargo lo hicimos en México. Y el resultado ha sido un repunte de casos.

El viernes pasado, el gobierno federal dio a conocer la nueva configuración del semáforo de la pandemia y ubicó a Sinaloa en naranja, cuando había estado rojo desde que se activó. Lo incomprensible es que esto ocurra justamente cuando Sinaloa registra en los últimos días más de 300 casos diarios y solo en Culiacán tenemos más de 500 casos activos, algo que nunca se había visto.

¿Cuál es la lógica entonces? ¿Por qué el gobernador decidió bajar la guardia cuando estábamos formalmente en semáforo rojo y por qué Hugo López-Gatell nos ubica en naranja cuando presentamos el mayor número de contagios, precisamente por haber reabierto sectores no esenciales de la economía?

El gobierno no fue capaz, no ha sido hasta ahora capaz de armar una estrategia integral para sostener con políticas sociales y económicas problemas derivados de la contingencia sanitaria, y en vez de eso toma por la ruta más cómoda para él con un pretexto que, si bien es cierto, no debe ser razón para mandar a la gente al matadero. Es verdad que la gente quiere y tiene que trabajar, que las empresas también necesitan oxígeno, pero esa ruta ya demostró que solo va a prolongar la pandemia y por lo tanto sus consecuencias en todos los órdenes.

El gobierno de Ciudad de México –que es de los que mejor ha enfrentado estos problemas—anunció ya que realizará 3 mil 500 pruebas diarias para detectar casos, aislar a los portadores y reducir el número de contagios. Ojalá con esta medida puedan ir controlando la pandemia.

Pero eso cuesta y el gobierno de Sinaloa no quiere gastar. Quirino Ordaz Coppel se ha movido como le conviene; no hace pruebas porque López-Gatell dice que no sirven de gran cosa pero abre la economía aun en semáforo rojo.

El gobernador es un hombre de negocios aunque buena parte de su vida se la haya pasado en la administración pública… o quizá por eso. Y está más preocupado por la Serie del Caribe, porque se les regrese la concesión del Teodoro Mariscal a los Toledo, porque funcione el nuevo estadio de futbol para retacar los fines de semana el puerto y que la avenida del Mar se llene hasta vomitar… Por eso hace un tour bicicletero sin reparar en los riesgos.

Lo que parece no entender -–y eso ocurre con muchos de los gobernadores y alcaldes del país— es que nadar de muertito al final de cuentas solo va a prolongar los tiempos de la pandemia: ni va a resolver los problemas económicos, ni los de salud. Y más aún, puede provocar problemas serios de gobernabilidad. Lo que nos faltaría para completar el cuadro.

Bola y cadena

¿QUÉ SABEMOS, POR EJEMPLO, DE LO QUE sucede en las casas? Me platican de un hombre de 60 años que se ha puesto 15 tanques de oxígeno y calcula que tendrá que consumir otros cinco antes de salir de la crisis. O de dos hermanos muertos de Covid porque no tuvieron los recursos para atenderse. Y de la familia completa con Covid, cuyo padre ya murió. Muchas de las historias, tal vez la mayoría, no están ocurriendo en los hospitales, sino en la indefensión de las casas. Algunas con éxito, sin duda, pero otras, muchas, que terminan en el drama.

Sentido contrario

EL TEMA DE EVA GUERRERO, propuesta como titular del Ismujeres por el gobernador, se convirtió en una estira y afloja de los diputados, algunos cabildeados desde el tercer piso a través de Sergio Jacobo. Las razones del Gobierno pueden estar muy claras, ya que tendrían cooptado de antemano el instituto, tiene base en la SEPyC, etc. Pero las razones de Morena para bloquearla tienen más bien que ver con asuntos que aún no han sido ventilados y que más tarde que temprano salpicarían a más de uno.

Humo negro

ENFERMO O NO –YO DUDO QUE LO ESTÉ—EL MENCHO aprovechó la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus terrenos para retarlo. Cuando estaba en Colima hizo circular un video donde decenas de hombres armados y en vehículos artillados dicen “Aquí estamos, pura gente del Mencho“. Fue un mensaje clarísimo. No un abrazo, sino una burla. ¿Puede esperarse que reaccione el gobierno federal? Por lo que se ha visto hasta ahora, no.

Columna publicada el 19 de julio de 2020 en la edición 912 del semanario Ríodoce.