Ante pandemia municipios muestran opacidad

Organismos y ciudadanos presentaron este día el cuarto informe del “Monitor Covid Sinaloa”, herramienta que mide el nivel de transparencia de los municipios en las acciones en el control de la emergencia sanitaria, y la recuperación económica y social cuyo resultado es que sólo tres de los 18 municipios presentan información en sus portales.

El cuarto reporte del Monitor Covid Sinaloa reveló que únicamente Rosario, Guasave y Ahome presentan sus acciones en plataforma habilitada para la divulgación de esta información como compras y adquisiciones por la pandemia.

El análisis del “Monitor Covid Sinaloa” se enfoca en revisar la información pública disponible en las páginas oficiales de los ayuntamientos.

Los 15 municipios que no informan donaciones recibidas son Angostura, Badiraguato, Concordia, Cosalá, Culiacán, Choix Elota, Escuinapa, El Fuerte, Mazatlán, Mocorito, Navolato, Salvador Alvarado, San Ignacio, y Sinaloa de Leyva.

En el caso de Culiacán, la capital persiste como la entidad con mayor opacidad al no solamente no habilitar un sitio para su información sino que no revela información alguna sobre compras o donaciones en medio de la pandemia.