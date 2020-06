Diputados podrán sesionar virtualmente, cabildos quedan pendientes

Por la emergencia sanitaria provocada por Covid-19, los diputados aprobaron reformas al marco legal para la realización de sesiones virtuales en el Congreso del Estado, que aplicaría para la realización de reuniones de la Diputación Permanente, el Pleno y las Comisiones Permanentes; pero no dieron prioridad al caso de los cabildos.

El paquete de iniciativas de reforma a la Constitución Local y la Ley Orgánica del Congreso del Estado para incluir la figura de sesiones virtuales, fueron dictaminadas el mismo día 1 de junio por la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, que las propuestas para hacer también virtuales las reuniones de los ayuntamientos en sus cabildos.

En lugar de darles un trámite simultáneo, para promover la reforma legal para hacer posible las sesiones virtuales tanto para el Congreso del Estado y los cabildos, la Junta de Coordinación Política solamente turnó para su votación y discusión ante el Pleno el caso del Poder Legislativo, pese a que el riesgo del contagio por la pandemia ha afectado a todo el estado.

A la fecha, dos alcaldes han sido contagiados con Covid-19 —Concordia y Mazatlán—, lo que ha provocado inquietud en sus gobiernos municipales. Algunos ayuntamientos, para poder lograr sesionar con la sana distancia, han tenido que salir de los salones de cabildo oficiales para poder continuar sus trabajos. Culiacán por ejemplo debió convertir el patio central del edificio de Palacio Municipal en el escenario de las sesiones de cabildo, que en apego a la ley deben celebrar al menos dos veces al mes. Entre las personas contagiadas en ese Ayuntamiento está el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo.

Los regidores de Navolato debieron también habilitar la sala habitual de cabildos y usar una cafetería, como espacio alterno para sesionar. En ese municipio los regidores debieron nombrar a un nuevo secretario del Ayuntamiento, ya que el puesto se encontraba acéfalo por el fallecimiento por Covid de Andrés Salvador Padilla Guerra.

El Ayuntamiento de Rosario ya firmó un punto de acuerdo para pedir al Congreso que se reforme la Ley de Gobierno Municipal para que se faculte a los cabidos a realizar sesiones a distancia. Lo hicieron al dar su respaldo al decreto que les envió el Poder Legislativo para la reforma constitucional para hacer posible las sesiones virtuales de los diputados, aseguró el secretario del Ayuntamiento, Maximiliano Mora Uribe.

En Escuinapa, augura el secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta, que sigue el contagio por Covid, no podrá seguir realizando sesiones de Cabildo presenciales. En la última sesión, cuatro de los nueve regidores no asistieron porque eran pacientes sospechosos de estar contagiados y a punto estuvieron de no reunir el quorum. Ellos ya planean realizar cambios en el reglamento interior para hacer sesiones remotas y están organizándose en la logística tecnológica.

En Mazatlán, los regidores acordaron el pasado 28 de mayo realizar sesiones de cabildo virtuales y no esperaron reformas a la Ley de Gobierno Municipal. Ya van dos sesiones remotas que realizan.

Dependiendo de las situación sanitaria de la pandemia y recomendaciones de las autoridades de Salud, el Ayuntamiento de Concordia pudiese contemplar la realización de sesiones virtuales, comenta la secretaria de la comuna, Irma Cleotilde Zamudio Velarde.

La diputada del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, quien presentó la primera iniciativa para que los ayuntamientos puedan realizar sesiones virtuales de Cabildo, advierte que casos como el de Mazatlán corren el riesgo de que se declaren inválidos por los tribunales, si alguien los impugna porque no se ha reformado la Ley de Gobierno Municipal.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Horacio Lora Oliva, señala que lo más correcto es realizar las reformas para realizar las sesiones virtuales en los cabildos.

De acuerdo a la iniciativa presentada por la diputada pasista, la propuesta es reformar la Ley Orgánica Municipal y la Constitución Local para que los Cabildos puedan permitir que los integrantes de los Ayuntamientos participen en sesiones virtuales por casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por causas especiales lo acuerden las dos terceras partes de sus miembros presentes.

A la propuesta de realizar sesiones virtuales de cabildo, se agregó el Ayuntamiento de Culiacán, el cual presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal.

La iniciativa presentada formalmente el pasado 12 de junio, firmada por el alcalde Jesús Estrada Ferreiro y el secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, fue producto de un acuerdo tomado en la sesión de cabildo de ese mismo día.

En la exposición de motivos, señalaron que en el artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal se exige que las sesiones de Cabildo sean presenciales, al establecer que se requiere la asistencia mínima de la mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento para sesionar en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal o en un lugar diferente en casos especiales a juicio del Ayuntamiento.

Con motivo de la situación de emergencia sanitaria, las autoridades de salud federal y estatal han emitido acuerdos que implican, entre otras medidas, el resguardo domiciliario, una sana distancia y la suspensión inmediata de actividades no esenciales.

Aunque las sesiones de Cabildo no han sido consideradas como actividades esenciales, señalaron que el gobierno municipal es el más cercano a las necesidades de la población, por lo que no debiese suspenderse o paralizarse el funcionamiento de sus ayuntamientos.

Aseguraron además que el marco legal señala que los asuntos de mayor trascendencia para la vida municipal, deben resolverse colectivamente en las sesiones de Cabildo, por lo que es necesario fijar otras formas de sesionar que no tengan carácter presencial, auxiliados por los adelantos tecnológicos que nos permiten llevar a cabo video conferencias, reuniones virtuales u otras análogas.

En su propuesta incluyeron también la reforma legal para que se especifique la opción de sesiones remotas o en línea para el caso de las reuniones de las comisiones de regidores.

Autores: Nelda Ortega, Anabel Ibáñez

Artículo publicado el 28 de junio de 2020 en la edición 909 del semanario Ríodoce.