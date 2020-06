‘Eres muy guapa, eres muy elegante para que te vaya a pasar algo’, dijo Secretario de Salud de Chiapas a reportera por cuestionar cifras (Video)

Juan Manuel Cruz Castellanos, Secretario de Salud de Chiapas advirtió a una reportera que cuestionó sus cifras oficiales de casos por Covid-19 por considerar que contrastan con la realidad, que tenga cuidado, además de pedirle que se meta en “su cabecita” las cifras y deje de hacer “cuestionamientos absurdos”.”

En un video que circula en redes sociales se observa al secretario de Salud hablar ante micrófonos en lo que se deduce, se trata de una conferencia de prensa.

“Interpretar también cuesta cuando uno no tiene su mente muy clarita en lo que está uno haciendo, como veo en tu caso que no te quedó claro, toma nota, entraron 37 mil 848 personas, pero velo bien para que te quede tu cabecita bien grabada y grábalo, para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos”, se escucha Cruz Castellanos.

De acuerdo con las publicaciones, el funcionario se dirige a una reportera de Megacable Noticias de Chiapas, quien cuentionó que las cifras no cuadran con la realidad.

“Nada más que que anda con mucha precaución, no te vaya agarrar por ahí, y no queremos eso, eres muy guapa, eres muy elegante para que te vaya a pasar algo”, dijo el secretario.

En la publicación se aclara que la advertencia dirigida a la reportera, es en el sentido de que no se vaya a contagiar de coronavirus.

Las reacciones en contra del secretario no se hicieron esperar y los usuarios pidieron la intervención del gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas.