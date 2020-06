Postergan en EU sentencia del ‘Minilic’

Acusado de narcotráfico en EU y de ordenar el crimen del periodista Javier Valdez en México, se convirtió en testigo protegido; FEADLE solicitó su extradición

Un juez federal del Distrito Sur de California postergó cuatro meses más la fecha para sentenciar a Dámaso López Serrano, el Minilic, tras una serie de audiencias en donde no determinó qué tipo de castigo merece el narcotraficante, y la corte sólo definió aplazar la sentencia por un “motivo válido”.

“Se ordena que la audiencia para sentenciar al acusado se continúe el 22 de octubre, a las 3 de la tarde”, se lee en la moción 238, firmada por la magistrada Dana M. Sabraw.

López Serrano es el principal sospechoso de ordenar la muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas, y la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Estados Unidos su pronta extradición una vez que purgue su sentencia en ese país.

Sin embargo, expertos en materia jurídica en Estados Unidos han señalado que difícilmente el gobierno estadounidense lo entregará gracias a que el Minilic ha cooperado mucho con los fiscales estadounidenses, y ha revelado información valiosa relacionada con las altas esferas del Cártel de Sinaloa. El argumento de la defensa es que, de ser repatriado, la vida de López Serrano correría mucho peligro.

“López Serrano teme por su vida”, dijo a Ríodoce su abogado Matthew J. Lombard, “y cree que la orden de extradición está manipulada para afectarlo”.

Según el abogado, Dámaso López emitió el siguiente testimonio en la Corte: “Yo no tuve participación ni papel alguno en la muerte del periodista Javier Valdez Cárdenas. Estoy seguro de poder demostrar mi inocencia”.

En palabras de Luis Sáenz, quien tiene más de 20 años litigando en favor del estado, y actualmente es el fiscal general del condado de Cameron, en Texas, ese testimonio es fuerte, y un escenario que podría visualizar la defensa es alegar que su vida corre peligro, y bajo ese argumento, solicitar asilo a través del programa de testigos protegidos una vez que el imputado cumpla su sentencia.

“Eso hiciera yo, pero hay que ver que hay una situación en donde el gobierno de México lo reclama; eso cambia un poco las cosas. Pero aún así, no creo que Estados Unidos lo entregue si siente que sería para que lo mataran de aquel lado”, explicó el fiscal, durante una entrevista telefónica.

De acuerdo a fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), la cooperación del Minilic para conocer detalles de sus viejos socios, incluyendo domicilios, números telefónicos, modus operandi, nombres de gente cercana a los Chapitos e Ismael el Mayo Zambada, “ha sido oro”, además de haber testificado contra varios de ellos.

La ruta del ‘Chino’

Aunque la petición pasa solicitar asilo es una posibilidad muy grande, también lo es que López Serrano busque la libertad condicional, tal como hizo Rodrigo Aréchiga Gamboa, el Chino Ántrax, quien tras varios años de colaborar con la fiscalía estadounidense, al final su abogado negoció para que lograra la libertad condicional, la cual quebrantó al momento de fugarse, el pasado 3 de marzo.

“Los patrones son los mismos: buena conducta, años de cooperación entregando a sus viejos socios, los dos son del Cártel de Sinaloa, hasta la magistrada es la misma, por eso no me extrañaría que la defensa busque la libertad condicional, aunque dadas las circunstancias, no creo que el Minilic quiera fugarse y menos regresar a Sinaloa como lo hizo el Chino, que ya todos sabemos en lo que terminó su regreso”, dijo un abogado familiarizado con el caso.

El camino de López Serrano es también similar al caso de Vicente Zambada Niebla, que tras una serie de aplazamientos para que la corte emitiera sentencia, al final el juez Rubén Castillo lo sentenció a 15 años de prisión, y tomó en cuenta su cooperación, la forma pacífica en que fue detenido y su deseo de colaborar, incluso testificando contra Joaquín Guzmán.

“Si se da cuenta, esa sentencia también tardó en darse. En cambio, casos como el de Guzmán Loera no, y eso significa que la fiscalía y defensa deben estar negociando qué más el imputado puede aportar”, reveló el abogado.

López Serrano se entregó a agentes de la DEA a mediados de julio de 2017, luego que los Chapitos acabaran con el grupo armado que estaba a las órdenes de su padre, Dámaso López Núñez.

Actualmente se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad, en San Diego en espera de su sentencia.

Artículo publicado el 21 de junio de 2020 en la edición 908 del semanario Ríodoce.