Fallece de cáncer el director de cine Joel Schumacher

El director de cine, Joel Schumacher, falleció este lunes de cáncer en la ciudad de Nueva York, a los 80 años.

El cineasta, quien luchó un año contra el cáncer, dirigió las cintas Batman Forever en 1995, protagonizada por Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman y en 1997 Batman y Robin, la cual protagonizó Chris O’Donnell, Alicia Silverstone, Uma Thurman y George Clooney en el papel del Caballero Oscuro, pero fue un fracaso en la taquilla.

Schumacher, abiertamente gay, fue acusado de introducir elementos homoeróticos a la relación entre Batman y Robin; y en 2006, Clooney le contó a Barbara Walters que había interpretado a un Batman gay.

En 2016, el director reconoció la mala relación entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey en el set de rodaje. “Jim Carrey era un caballero, y Tommy Lee lo amenazó. Estoy cansado de defender a los actores pagados en exceso y privilegiados. Rezo para no volver a trabajar con ellos”. A Val Kilmer lo calificó de “infantil e imposible” para trabajar.

Otra de sus recordadas obras tuvo lugar en 2004, cuando dirigió la adaptación cinematográfica del musical de Andrew Lloyd Webber El fantasma de la ópera. La producción obtuvo tres nominaciones a los premios Oscar.

El éxito de su debut, St. Elmo’s Fire, con Rob Lowe, Demi Moore, Emilio Estevez y Ally Sheedy, no sólo le ayudó a crear un hombre para los actores del llamado grupo Brat Pack sino que convirtió a Schumacher en un director solicitado de Hollywood. Tras esta película llegó la comedia de vampiros The Lost Boys de 1987.

También adaptó dos libros de John Grisham: The Client en 1994 y A Time to Kill en 1996. Esta última contó con un elenco que incluía a Samuel L. Jackson, Kevin Spacey, Sandra Bullock, Ashley Judd y Matthew McConaughey. Además dirigió las películas Falling Down (1993), 8mm y Flawless (1999) con Robert De Niro y Philip Seymour Hoffman, y Veronica Guerin (2003). También dirigió los thrillers Tigerland (Camino de guerra) y Phone Booth (Línea mortal).

Nacido en la ciudad de Nueva York, Schumacher estudió moda en la famosa escuela de diseño Parsons en Manhattan. Se movió por el mundo de la alta costura antes de dedicarse al séptimo arte. Después de mudarse a Los Ángeles, a principios de los 70, aplicó su experiencia en moda para trabajar primero como diseñador de vestuario en televisión y en cine en producciones como Sleeper (1973) de Woody Allen.

Hace siete años, en 2013, Schumacher dirigió un par de episodios del drama de Netflix House of Cards, y en 2015 produjo la serie Do Not Disturb: Hotel Horrors.