AMLO está azuzando a la ‘raza jodida’ contra los empresarios: Coppel Kelly

Notoriamente molesto con el Gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación, el magnate hotelero originario de Mazatlán, Ernesto Coppel Kelly, arremete contra la política de abandono al sector turístico instrumentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Al Peje no hay quien le diga la verdad, le tienen miedo, sus gentes no se van a animar nunca, entonces él manda, es el único que manda”, dijo Coppel Kelly el 26 de mayo en la Live Reunión Virtual de Socios, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)

Desde Los Cabos, Baja California Sur, donde actualmente reside, Coppel Kelly dijo a sus colegas hoteleros que AMLO no conoce sobre las empresas y no los va a ayudar y como siempre tendrán que rascarse con sus propias uñas.

“Y como (AMLO) no tiene ni idea de lo que es el turismo y ni las empresa pues no nos va a ayudar, ni nos ha ayudado ni nos ayudará; al contrario está azuzando a la raza jodida contra nosotros, eso es lo que a mi realmente me molesta”, criticó.

Acostumbrado al trato con los otrora presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, advirtió que en medio de esta pandemia los empresarios están abandonados por el gobierno federal.

“Estamos solos, abandonados y no nada más abandonados, (sino) vilipendiados, bocabajeados, humillados, es un grosero con nosotros; no nos merecemos esto, eso es una falta de respeto total, pero nadie se anima a decírselo (a AMLO)”, dijo.

Agregó que los empresarios tienen que rascarse con sus propias uñas y que el gobierno los deje trabajar y que se encargue de lo suyo, pero ni eso está haciendo con esa política absurda del manejo de la inseguridad pública.

“Cuándo vas a salir del pozo, cómo pues puede progresar una empresa con un ambiente, alrededor tuyo así; cada vez hay más grupos y cada vez hay vacío de poder en muchas partes del país, no es nada nuevo pero hay que decirlo”, insistió.

El empresario calcula que del 15 de junio al 31 de diciembre sus hoteles van a tener el 60 por ciento de ocupación que tuvieron el año pasado, lo que es mucho si se toma en cuenta que por la pandemia todo mundo canceló.

“La recuperación va a ser lenta, nosotros estamos calculando que partir del 15 de junio, al último de diciembre ya nos volvimos a acomodar, entonces, vamos a recuperarnos de los tres años de pérdidas que tenemos; tenemos margen para bajar las pérdidas, puede que haya una recuperación positiva”, reconoció.

Coppel Kelly , creador del emporio hotelero Pueblo Bonito, que ha extendido sus tentáculos empresariales hasta Los Cabos, Baja California, Sur, pontifica:

“Cuando dices la verdad, puedes discutir hasta con Dios, y cuando vendes un producto que vale ahí está ya tienes la confianza de tu cliente”.

Señaló que lo que está pasando con esta pandemia es como un gran sándwich de estiércol y todo mundo tiene que darle una mordidita, porque con las pérdidas económicas que sufre Pueblo Bonito es como para dar el patatús.

“Lo que está pasando ahorita, has de cuenta que es un gran sándwich de estiércol y todo mundo le tiene que dar una mordidita; o sea nadie se va ir limpiecito, si te digo cuánto estoy dejando de ganar al día, te da un patatús”, argumentó.

Coppel Kelly explicó que no llora por las pérdidas económicas, porque en lugar de llorar es mejor asumir los riesgos y regresar a las actividades para esperar a los huéspedes el próximo 15 de junio, ante la imposibilidad de hacerlo antes.

El mensaje de ánimo y de optimismo que dio a los empresarios mazatlecos, aderezado con su ilustración del sándwich de estiércol, hizo recordar al Ernesto Coppel Kelly, que escribió en septiembre de 2015, el libro Por Sus dichos los conoceréis, cuando gobernaba el país su amigo Enrique Peña Nieto.

En ese entonces, Coppel Kelly se ufanaba de ser bueno para motivar a la gente, porque desde su perspectiva todos necesitaban que alguien les diera esperanza y en la reunión virtual de Coparmex aprovechó la oportunidad.

“Pero no se desanimen, y éntrele con todo y así está la cosa, y denle su mordidita al sándwich, y sean optimistas, y estén listos para cuando regrese todo esto, con la mejor cara, nada de andar arrastrando la cabecita”, destacó.

En ese contexto, los restauranteros y hoteleros han manifestado su incertidumbre porque no la van a hacer con el 40 ó 60 por ciento, de ocupación, durante el lento proceso de reactivación del turismo en Mazatlán.

“Para que les sirva de aliciente a todos los que están allá angustiados, que están dejando de ganar, Pueblo Bonito está perdiendo tres años de utilidades netas por esta pandemia; tú calcúlale cuántos ganas al año y multiplícalo por tres”, enfatizó.

Del libro: ‘Por sus dichos los conoceréis (Léase, Ríase y Úsese)’

-¿Y cómo le hacemos, don Fidel (Velásquez)?

-Como siempre: primero la puntita-, contestó

-¡Lo quiero hervir en cagada!

-¿Qué? ¿Caminas sobre el agua y no te mojas?

-¿Ganar, ganar? Quiso decir: ¡chingar, chingar!

-Todos los policías municipales son Tricomopedos: cocos, motos y pedos.

-No hay cosa peor que un pendejo con iniciativa.

-Piquete que viene directo al fundillo…¡ni aunque lo frunzas!

-No es lo mismo verla venir que sentirla llegar.

-Las nalgas y el dinero no se enseñan porque se antojan.

-Me casé por la ley de la selva: ¡solo por ganas!

-Con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro.

-Ese cabrón me cae en la pura puntita.

-Ese come santos y caga diablos.

-Ese se murió y le dejó todo al botete.

-Esa es más puta que las gallinas.

-Cuando lo comprendes todo, lo perdonas todo. Frase célebre que acabo de inventar. Je, je.

Artículo publicado el 31 de mayo de 2020 en la edición 905 del semanario Ríodoce.