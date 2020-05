Perseguido por el Gobierno de Mazatlán, el Síndico de Villa Unión pide auxilio a AMLO

Hasta la semana pasada, aparentemente el coronavirus habría detenido la “cuchilla de la guillotina” que se cierne sobre la cabeza política del Síndico de Villa Unión, José Martín Osuna Rodríguez, mejor conocido como Pepe Osuna.

Y es que desde el miércoles 13 de mayo, el Covid-19, habría pegado directamente al corazón del poder político municipal de Mazatlán, paralizando parcialmente las actividades de Cabildo y la estrategia contra Pepe Osuna.

El Síndico de Villa Unión, ya había pedido auxilio a los diputados locales, legisladores federales, senadores y hasta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que impidieran su destitución.

“No se me ha hecho ninguna notificación de despido e inhabilitación, todo se está llevando a base de rumores, de abuso de autoridad de parte del secretario del Ayuntamiento, pues quien ya tiene mucho queriéndome despedir, por no ser comparsa de él en su mundo de abuso de autoridad”, denunció por Facebook, José Martín Osuna Rodríguez.

Pepe Osuna preveía que el jueves 14 de junio, en sesión de Cabildo, será acusado de corrupción, aparentemente basada en cuestiones monetarias y relacionadas con alguna fiesta celebrada en la Sindicatura de Villa Unión.

El miércoles 13 de mayo, en la conferencia de prensa ofrecida por José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, para dar a conocer el estado de salud de su jefe político y su esposa, Ríodoce preguntó si en la sesión del jueves 14, en Cabildo, se trataría en el orden del día el asunto de la destitución de Síndico de Villa Unión, a lo que respondió negativamente.

El ‘levantón’ de marzo

El 14 de marzo, Juan Torres, integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), desde su Facebook, cuestionó al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y al secretario José de Jesús Flores Segura.

“Qué les pasa a los pendejos del químico benítez y flores segura (¡Sic!), quieren solucionar sus problemas mandando levantar a la gente”, escribió Torres.

E indignado, agregó: “ahora mandaron levantar al Síndico de Villa Unión; YA PARENLE PAR DE PENDEJOS EL QUE A HIERRO MATA A HIERRO MUERE”.

“Primero se dijo que había sido una privación ilegal de la libertad, y luego que lo había detenido alguna autoridad (con el objetivo de obligarlo a renunciar como Síndico)”, dijo ese 14 de marzo, una persona originaria de Villa Unión.

La semana pasada, Pepe Osuna dijo a Ríodoce que sí había sufrido un “levantón”, pero que en marzo no había denunciado públicamente los hechos, porque en esos momentos se cernían sobre él serias amenazas de muerte.

Coronavirus

El 1 de mayo, Pepe Osuna había recibido un desmentido y una reprimenda del secretario del Ayuntamiento, porque aquél había asegurado que en Villa Unión, había 30 casos confirmados y 380 sospechosos de Covid-19.

Flores Segura había advertido que procedería jurídicamente contra el Síndico de Villa Unión, por generar incertidumbre y zozobra en la población difundiendo información “irresponsable” en las redes sociales.

“Ya lo quisieron hacer por medio del coronavirus, no procedió, lo quisieron hacer por supuestos cobros que se hicieron excesivos (en Villa Unión), no les resultó, y otras 10 acusaciones más, tampoco les resultó (no procedieron)”, dijo Pepe Osuna.

Sostiene el Síndico que el jueves 14 de mayo, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, y el secretario del Ayuntamiento, decidieron despedirlo de manera arbitraria mediante Cabildo integrado por regidores de Morena y otros partidos.

“Decidieron, por medio del Cabildo, es decir, por medio de los regidores, despedirme de manera arbitraria, el jueves, hay que ver quienes van a ser los regidores que se van a prestar a este juego tan cruel”, enfatiza.

Argumenta que lo quieren despedir a pesar de que fue elegido como Síndico por los habitantes del Villa Unión, no obstante que nunca recibió los recursos económicos que necesitaba para cubrir sus necesidades.

La convocatoria

La convocatoria dirigida por el secretario, José de Jesús Flores Segura, a los integrantes del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dice: “De conformidad en lo dispuesto por el artículo 52 Fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 148 numeral III del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa”.

“Por medio de la presente, agrega el oficio fechado el 5 de mayo, remito copia de la recomendación emitida por el Órgano Interno de Control, dirigida a los integrantes del H Ayuntamiento de Mazatlán, para efectos de discutir y en su caso aprobar la remoción oficiosa de manera definitiva del ciudadano José Martín Osuna Rodríguez, que actualmente ostenta el cargo de Síndico de Villa Unión”.

Pepe Osuna, asegura que tanto el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, como el secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, pretendían destituirlo el jueves 14 de mayo, en una sesión de Cabildo, por pensar de manera diferente respecto a sus conductas durante su Gobierno.

El jueves 14, no se trató la destitución en Cabildo, pero en los círculos políticos de Morena que han estado muy pendientes sobre las peripecias del Sindico de Villa Unión, trascendió que el Gobierno Municipal cambió de estrategia.

“Cambiaron de estrategia, ahora lo quieren desaforar al vapor, por medio de la Comisión de Gobernación, pero dos regidores no firmaron, el viernes lo intentarán; quieren hacer parecer que los regidores fueron los que buscaron su destitución, pero el ‘Químico’ fue el primero en firmar”, criticaron.