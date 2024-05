Aumenta a 9 el número de fallecidos y a 70 los heridos en evento de Máynez

El número de fallecidos durante la caída de un templete en un evento del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, en Nuevo León, aumentó a nueve, mientras que el de heridos a 70.

"San Pedro Garza García":

Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez. pic.twitter.com/czzAP0ZmdV — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 23, 2024

El gobernador Samuel García informó a través de redes sociales, que los fallecidos son ocho adultos yun menor de edad y que además 11 pacientes ya fueron dados de alta.

En su cuenta X, el mandatario estatal mencionó “He convocado a las 8 am en Palacio al Grupo Operativo de Seguridad y Protección Civil para dar puntual seguimiento a la Tragedia. Así mismo agradecer a la Fiscalía lo ágil y empáticos que han sido con las familias de los deudos. Me encuentro personalmente en la Clínica 21 del IMSS”.

Todo está mal con Máynez y qué lástima que personas hayan pagado con su vida por esta necedad de jugarle al candidato. pic.twitter.com/8DbOqDRuTN — Carlos Chavira (@CarlosChaviraTV) May 23, 2024

El accidente ocurrió cuando el escenario donde se realizaba el cierre de campaña de Lorenia Canavati y Jorge Álvarez Máynez en el campo de beisbol El Obispo en la zona poniente del municipio de San Pedro Garza García, colapsó durante la tarde de ayer miércoles.

En un video en redes sociales, se observa cuando Álvarez Máynez y las personas que lo acompañan sobre el escenario ven cuando un fuerte aire mueve una pantalla gigante, la cual termina colapsando sobre ellos, pero el aspirante logra correr y ponerse a salvo, al igual que otras personas.

¿Por qué las autoridades no cancelaron evento de campaña de #Máynez, en @SanPedroNL, si había alerta por fuertes vientos?#AlAire🎙️@miguelbtrevino, alcalde de San Pedro Garza García.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/MOoCnArOVG

📹 RR. SS. pic.twitter.com/9LTyc9uIAi — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 23, 2024

En redes sociales, usuarios cuestionaron a las autoridades de Nuevo León por permitir el evento, pese a que estaban pronosticados fuertes vientos, lo cual fue negado por Álvarez Máynez en un video.

“Lo que puedo comentarles es que realmente estas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo que estoy viendo es cómo un ventarrón que debe haber durado máximo 5 minutos. Tumbó árboles, bardas de escuelas”, mencionó.

“El desastre que causó este accidente, no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente. En Nuevo León, es decir, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado”.

Última actualización desde Nuevo León 👇🏼 pic.twitter.com/qwyo2VV9ia — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 23, 2024

Ayer miércoles el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) con condiciones para la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Luego de la tragedia, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en redes: “Según me informa #SamuelGarcía, gobernador de Nuevo León, que está en el lugar de los hechos, se reportan cuatro fallecidos y 15 heridos. Abrazo a familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de esa organización. Estamos atentos”.