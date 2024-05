Ayuntamiento de Mazatlán ha ganado dos instancias a Azteca Lighting: alcalde

Tras la detención del empresario Alonso “P”, el alcalde Édgar González Zatarain declaró que él desconocía el hecho y se enteró por los medios de comunicación que difundieron esta tarde la noticia de que el dueño de Azteca Lighting se encontraba preso, pero adelantó que desde el 15 de abril se le notificó que el gobierno municipal había ganado dos instancias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la detención fue en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de fraude relacionado con la venta de las lámparas.

Se trata de 2 mil 139 luminarias que el Ayuntamiento adjudicó de manera directa en 2022 a la empresa de Alonso “P” por un monto de 400.8 millones, y por el que pagó parte de un anticipo por 60 millones de pesos.

La captura del empresario ocurrió a las 13:30 horas de hoy en el fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en Mazatlán, donde se encuentran las oficinas de la empresa.

Alonso “P” fue ingresado en el Centro Penitenciario El Castillo y puesto a disposición de un juez de control de la zona Sur.

Este miércoles los medios de comunicación del puerto fueron convocados para cubrir una conferencia de prensa que sería encabezada por el empresario y en la que, según se adelantó en la invitación, hablaría sobre el litigio y el estatus que guarda, pero 20 minutos antes de la hora, se informó que había sido cancelada “por urgencia médica”.

Al respecto, Édgar González informó que el 15 de abril fue notificado que el actor había promovido un amparo directo, y que el gobierno municipal había ganado dos instancias, y que estaba en su derecho (la empresa) de recurrir a una revisión.

“Después de que se nos notifica, (la empresa tiene) un plazo para de 15 días hábiles para poder meter algún amparo, al ser el último recurso que le queda. Esto va por etapas y es el último recurso que le queda a la empresa”, explicó.

El alcalde dijo desconocer si los abogados de la empresa lo hicieron o no, “porque hasta este momento no hemos sido notificados, pero lo que sí te digo, es que ya se venció ese plazo, no sé si lo harían y obviamente nosotros vamos a seguir insistiendo”.

Se pronunció optimista respecto a que el Ayuntamiento recupere los 60 millones de pesos que se le pagaron durante la gestión del exalcalde Luis Guillermo Benítez Torres, como parte del anticipo.

Édgar González dijo que al ser un tema judicializado, la prioridad es la recuperación de esos 60 millones de pesos, monto que se incrementaría con la penalización y la actualización, por lo que no se descarta que ascienda a unos 100 millones de pesos.

Aclaró que él no busca la detención de los responsables, sino la restitución del dinero toda vez que se tratan de recursos públicos.