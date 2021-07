Renuncia Sergio Arturo Ramírez como representante legal de Rosario Robles

Con el argumento de que ya pasó mucho tiempo y ella no quiso aportar información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se esclareciera lo sucedido en torno a la llamada Estafa Maestra, el abogado Sergio Arturo Ramírez, uno de los integrantes de la defensa de Rosario Robles Berlanga, anunció su renuncia como su representante legal.

El litigante dijo en conferencia de prensa, que la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera le aportó una hoja con datos para que se mantuvieran las negociaciones con la FGR por lo que hace a las acusaciones de delincuencia organizada, informó La Jornada.

Dijo que la ex funcionaria no le mostró ni él tuvo acceso a ningún información donde se mencione a algún ex servidor público, aunque meses atrás el litigante afirmó en varias ocasiones que aportarían pruebas que demostrarían en los desvíos de recursos estuvo involucrado Luis Videgaray, ex el secretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Ella nunca ha ofrecido nada. Ella dijo que había información de compromisos de la campaña de Peña Nieto y que esos compromisos se pagaron con dinero del Estado y que había funcionarios con grado superior con los que podría alcanzar la figura del testigo colaborador”, pero no le aportó nada a su defensa.

El abogado señaló que en cualquier momento le podría ser complementada la orden de captura por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada.