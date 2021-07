Sorprende en Mazatlán que la nueva ola esté pegando a jóvenes y niños

Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera del 8 de julio, pidió a los jóvenes del país no relajar las medidas de protección contra el COVID-19, en Mazatlán el coronavirus ya había azotado no sólo a los jóvenes, sino también la fragilidad de los niños.

AMLO advirtió sobre el nuevo fenómeno que se está presentando en el país: “Si hay un mayor contagio de jóvenes es porque hay un relajamiento de la disciplina, porque durante mucho tiempo estuvieron encerrados, ahora están reuniéndose con más amigos, de ahí viene lo de los contagios recientes”, dijo.

Clamor en Mazatlán

En Mazatlán, tanto el Hospital General de Zona, Doctor Héctor González Guevara, del Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Hospital General de Mazatlán, se han saturado de pacientes Covid.

Los clamores por la atención médica se expresan hasta en redes sociales mediante audios donde se habla de la gravedad de los pacientes.

“Sí es verdad, este, no hay camas, no hay tomas de oxígeno… así ha estado, todos los días a partir de ayer en la noche (lunes 5 de julio)”, dijo una trabajadora del IMSS a través de cuentas de WhatsApp. “Todos los que están son jóvenes de 30 a 40 años, pero ayer llegó una muchacha de 18 años, grave, realmente grave… no sabemos que es lo que está pasando”.

Y se pregunta: “Por qué los jóvenes están llegando tan rápido, gravemente comprometidos”, para luego afirmar: “O sea, no sabemos que está pasando, pero que es realidad, todo esto es verdad”.

Y menciona un nuevo nicho de pacientes: “son muchos jóvenes, hay niños y hay niñas, ayer también estaba una niña de 2 años, grave, grave; o sea, cosa que no se vio el año pasado, se está viendo (ahora) en niños”.

“Cosa de que apenas pacientes con 15 días de evolución en casa, tranquilos ya cuando me siento ya de plano muy mal, (que el año pasado, decían)) voy al Seguro; ahorita pacientes con 3 ó 5 días, están llegando al Seguro, graves; pacientes que se están muriendo, porque esto es algo nuevo”, asegura.

En tanto en la Clínica del IMSS se vive esa tragedia, en el Hospital General de Mazatlán, no están en un lecho de rosas, porque mientras las enfermeras atienden diligentes a sus niños pacientes fracturados, quienes esperan que el Doctor traumatólogo Núñez Tapia, les abra un espacio para la urgente cirugía.

En esa zona del nosocomio, los familiares de los pacientes fracturados, escuchan noche y día las emergencias en el área de COVID-19, con la novedad de que hay muchos niños y niñas contagiados de Coronavirus.

Hasta afuera de la Clínica donde familiares y amigos esperan en carpas y o “tenderetes” improvisados información sobre sus enfermos, también se enteran de que la nueva oleada de COVID-19 en Mazatlán, está pegando fuerte no sólo a la población con enfermedades degenerativas, sino también a niños y niñas.

Variante de la India

En otro audio de una mujer conectada con el Centro de Salud, cuenta brevemente que hace dos meses llegó a Mazatlán un barco de la India, un barco petrolero, que “malamente” el gobierno de Sinaloa, los dejó bajar y cuando se dieron cuenta los del Centro de Salud, fueron a hacerles las pruebas.

“Pero ya que los hombres habían bajado, se fueron de antro (a bares y discotecas), se fueron a pasear por todo Mazatlán, pues, contactaron chicas también, porque todo eso, tuvieron que hacerle en un rastreo, para seguir el árbol (la ruta por donde habían estado), entonces resultan siete que están contagiados con la nueva cepa, bueno no quisieron alarmar a la ciudadanía”, relata.

a informante comenta: “esta cepa se va directamente al pulmón, no te da calentura ni te dan los síntomas primeros que daban con el COVID, (ahora con la nueva cepa) te da directamente al pulmón, cuando ya sientes la tos, es decir ya te duele el pecho, es porque te tienes que cuidar y al hospital”.

En esa tesitura, aseguraba que desde la semana pasada, el piso tres de la Clínica del IMSS estaba lleno de pacientes con COVID-19.

OMS preocupada

De acuerdo con información del 13 de mayo, del portal electrónico Milenio, fue el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell-Ramírez, quien informó que el barco mercante que arribó el 2 de mayo a Mazatlán, había 11 pasajeros infectados con Sars-Cov-2, y dos de ellos, dieron positivo a la variante de preocupación B.1. 617 descrita en la India.

López Gatell agregó que luego de que los dos pasajeros, de 33 y 34 años, respectivamente dieran positivo a la variante India, los 11 tripulantes fueron hospitalizados y la embarcación fue puesta en cuarentena en Mazatlán.

“Son 11 casos, dos de ellos han tenido la identificación detectada en la India, afortunadamente los 11 que están hospitalizados, en observación, tienen una enfermedad leve”, dijo el funcionario federal de salud.

Detalló a Milenio que la embarcación petrolera había surcado los océanos, pues venía de Texas, Arizona, dio la vuelta por el Canal de Panamá, subió a Michoacán y atracó finalmente en el puerto de Mazatlán.

Según Milenio, para López Gatell es esencial no alarmar a la población con esta variante, tampoco la de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, cuatro que ya circulan en territorio mexicano y están clasificadas de preocupación.

“No han demostrado ser la causa de la enfermedad más grave; hay muchos otros factores como los demográficos y la situación social de los países”, dijo.

Y el funcionario federal advirtió: “La variante de la India ya está clasificada como variante de preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), eso quiere decir que hay que mantenerla en una observación muy estrecha”.

Artículo publicado el 11 de julio de 2021 en la edición 963 del semanario Ríodoce.