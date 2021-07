Acusa AMLO que con video de su hermano recibiendo dinero, buscan perjudicarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con el video donde se ve a su hermano Martín recibiendo 150 mil pesos de David León Romero, presuntamente para su campaña en 2015, buscan perjudicarlo al relacionarlo con un “trato personal”.

“Creo que la intención es tratar de perjudicarme, es la campaña negra siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados. También, siempre hemos salido de la calumnia ilesos, este video corresponde a otros videos, de otros tiempos, es un asunto personal y lo convierten en asunto político”, aseguró durante la conferencia mañanera de este viernes.

Aseguró que el dinero entregado no era para él, sino que fue un “trato personal ” entre su hermano y David León, pero buscan empatarlo con él, “para hacer ver que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierto, así de sencillo”.

Señaló que al difundir el video el periodista Carlos Loret de Mola en su portal Latinus, es porque está “preocupado porque se detuvo al señor (Luis) Cárdenas Palomino que aparece en uno de los montajes que hizo Televisa y Loret de Mola, incluso golpeando a un supuesto secuestrador. Ellos están metidos en muchas cosas muy corruptas, es una prensa muy inmoral y los he padecido desde hace muchos años, afortunadamente no han podido contra nosotros”.

El mandatario señaló que no encubrirá a nadie, y si se comete un delito, deber ser castigado.

“Yo no encubro a nadie, el que comete un delito sea quien sea debe ser castigado”, añadió.

López Obrador dijo que no ha visto a su hermano Martín desde hace cinco años porque está “entregado por completo a la causa de la transformación”.

“Yo ya no me pertenezco por eso, si un familiar comete un delito debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, el sufrimiento de mucha gente y muchos hasta perdieron la vida como para llegar al gobierno y hacer lo mismo, es decir, robar mentir y traicionar al pueblo, no”, concluyó.

Ayer jueves, el periodista Carlos Loret de Mola difundió un video en el que se observa a Martín López Obrador, hermano menor del Presidente, recibiendo 150 mil pesos de David León, cuando era operador político del gobernador Manuel Velasco.

David León aseguró a través de Twitter que el dinero que entregó a Martín López Obrador eran sus ahorros y se trató de un préstamo personal.