Anuncia alcalde de Culiacán solicitud de cierre de antros y bares

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció que se solicitará a dueños de antros y bares el cierre de establecimientos a partir de este mismo día y que aquellos que cuenten con servicio de restaurante podrán ofertar servicios hasta la medianoche.

En su mensaje no aclaró si la medida sería obligatoria, solamente señaló que se haría la solicitud a los empresarios de ese ramo así como la solicitud de prohibir la entrada a tiendas departamentales y restaurantes.

“Quiero informarles que a partir de ya vamos a pedir que se cierren los antros que no tengan servicio de restaurant y los que lo tengan van a funcionar únicamente hasta las 12 de la noche”, indicó.

En su mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook de manera simultánea al informe diario del estatus del coronavirus que brinda Salud Estatal, el alcalde señaló que existe preocupación por el alto índice de contagiosidad en todo el estado.

“Ya no es posible sostener mas esta situación, está muy dura la crisis de los contagios, cada día aumentan las cifras de contagiados… la verdad es que ya hay muchas personas hospitalizadas, no queremos que se saturen los hospitales, no queremos que haya escasez de respiradores artificiales”, explicó.

Culiacán este día reportó más de mil pacientes con el virus activo, cifra más alta durante toda la pandemia, incluso mayor a los días de mayor contagiosidad durante el pico más alto de la pandemia.

En ese sentido Estrada Ferreiro apoyó la medida tomada por autoridades de Navolato en donde sí habrá cierre de actividades no esenciales y de restaurantes en Altata, para evitar que la gente acuda y prevenir más contagios.